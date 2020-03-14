Витаминная бомба: рецепт пасты Амосова из сухофруктов и орехов для иммунитета

В то время, как во всем мире бушует пандемия коронавируса и украинцы прячутся в домах на карантине, моют и обрабатывают руки антисептиками и работают удаленно - самое время укрепить собственный иммунитет витаминной смесью по рецепту великого украинского врача Николая Амосова.

Витаминная паста Амосова признана медиками источником витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, в которых нуждается сердце и организм в целом. Впервые применять ее Николай Амосов начал после того, как заметил: те его пациенты, которые после операции чаще употребляли в пищу орехи и сухофрукты, быстрее восстанавливали силы и здоровье.

Готовится паста Амосова из смеси сухофруктов и орехов. Основу ее составляют мед, орехи, лимоны, и комбинации таких сухофруктов как инжир, курага, изюм, финики, чернослив, содержащие большое количество витаминов, минералов, ферментов, органических кислот, липидов и антиоксидантов.

Сухофрукты. Фото: ivona.bigmir.net

Мы расскажем о классическом варианте пасты Амосова.

Состав пасты Амосова:

курага – 250 г; изюм из винограда темных сортов- 250 г;

чернослив сушеный (не вяленый) — 250 г;

инжир — 250 г;

грецкий орех – 1 стакан

лимон – 1 шт.;

мед натуральный – полевой, горный, луговой, цветочный, майский — 250 г;.

Приготовление:

Сухофрукты промыть и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Орехи очистить, размолоть или нарезать. Лимоны вымыть, нарезать на кусочки, вынуть косточки и перемолоть в блендере. Все ингредиенты соединить, залить медом и перемешать.

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