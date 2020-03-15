Витаминные роллы для повышения иммунитета: легкий рецепт весеннего блюда

В то время, как в мире бушует пандемия коронавируса, а за окном - уже настоящая весна, самое время подготовить свой иммунитет к скачкам температур и грядущему теплу с помощью свежих овощей и фруктов. Вот и Українські Новини предлагают легкий рецепт витаминных роллов для повышения иммунитета.

Ингредиенты:

Салат (айсберг) – 4 листа

Соя (ростки) – 20 г

Морковь (небольшая) – 1 шт.

Сельдерей (корень) – 1/4 шт.

Редька (зеленая) – 1/2 шт.

Соль и перец – по вкусу

Для заправки:

Лимон (сок) – 1/2 ч.л.

Соевый соус – 1 ч. л.

Масло оливковое – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зубчик

Петрушка и кинза – по одной веточке

Приготовление:

Роллы. Фото: cookpad.com

Петрушку, кинзу и чеснок мелко порубить, добавить соевый соус, сок лимона и масло. Морковь, сельдерей нарезать мелкой соломкой, редьку натереть на крупной терке. Овощи заправить, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Затем уложить в листья салата и завернуть в виде кулька.

Как сообщали Українські Новини, ранее был опубликован рецепт витаминной смеси доктора Амосова для иммунитета.