Витаминные роллы для повышения иммунитета: легкий рецепт весеннего блюда

В то время, как в мире бушует пандемия коронавируса, а за окном - уже настоящая весна, самое время подготовить свой иммунитет к скачкам температур и грядущему теплу с помощью свежих овощей и фруктов. Вот и Українські Новини предлагают легкий рецепт витаминных роллов для повышения иммунитета. Ингредиенты: Салат (айсберг) – 4 листа Соя (ростки) – 20 г Морковь (небольшая) – 1 шт. Сельдерей (корень) – 1\/4 шт. Редька (зеленая) – 1\/2 шт. Соль и перец – по вкусу Для заправки: Лимон (сок) – 1\/2 ч.л. Соевый соус – 1 ч. л. Масло оливковое – 1 ст. л. Мед – 1 ч. л. Чеснок – 1 зубчик Петрушка и кинза – по одной веточке Приготовление: Роллы. Фото: cookpad.com Петрушку, кинзу и чеснок мелко порубить, добавить соевый соус, сок лимона и масло. Морковь, сельдерей нарезать мелкой соломкой, редьку натереть на крупной терке. Овощи заправить, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Затем уложить в листья салата и завернуть в виде кулька. Как сообщали Українські Новини, ранее был опубликован рецепт витаминной смеси доктора Амосова для иммунитета.