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15 марта 2020, воскресенье, 06:30 59
Жизнь 2020-03-15T06:30:01+02:00
Українські Новини
Витаминные роллы для повышения иммунитета: легкий рецепт весеннего блюда

Витаминные роллы для повышения иммунитета: легкий рецепт весеннего блюда

Ольга Фандорина
Витамины, Иммунитет, рецепты, Рецепт для иммунитета
Роллы. Фото: iamcook.ru
Роллы. Фото: iamcook.ru

В то время, как в мире бушует пандемия коронавируса, а за окном - уже настоящая весна, самое время подготовить свой иммунитет к скачкам температур и грядущему теплу с помощью свежих овощей и фруктов. Вот и Українські Новини предлагают легкий рецепт витаминных роллов для повышения иммунитета. 

Ингредиенты:

  • Салат (айсберг) – 4 листа
  • Соя (ростки) – 20 г
  • Морковь (небольшая) – 1 шт.
  • Сельдерей (корень) – 1/4 шт.
  • Редька (зеленая) – 1/2 шт.
  • Соль и перец –  по вкусу

Для заправки:

  •  Лимон (сок) – 1/2 ч.л.
  •  Соевый соус – 1 ч. л.
  • Масло оливковое – 1 ст. л.
  •  Мед – 1 ч. л.
  •  Чеснок – 1 зубчик
  • Петрушка и кинза – по одной веточке

Приготовление:

Роллы. Фото: cookpad.comРоллы. Фото: cookpad.com

Петрушку, кинзу и чеснок мелко порубить, добавить соевый соус, сок лимона и масло. Морковь, сельдерей нарезать мелкой соломкой, редьку натереть на крупной терке. Овощи заправить, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Затем уложить в листья салата и завернуть в виде кулька.

Как сообщали Українські Новини, ранее был опубликован рецепт витаминной смеси доктора Амосова для иммунитета.

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