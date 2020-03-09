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09 марта 2020, понедельник, 06:10 14
Жизнь 2020-03-09T06:10:02+02:00
Українські Новини
Великий пост-2020: рецепт постного овощного рагу

Великий пост-2020: рецепт постного овощного рагу

Ольга Фандорина
Постные блюда, Великий пост-2020, Постное меню, Овощное рагу
Овощное рагу. Фото: smak.ua
Овощное рагу. Фото: smak.ua

Великий пост уже в самом разгаре, а разноцветное овощное рагу не только поможет достойно встретить весну и набраться витаминов на лето, но и будет отличным гарниром даже в непостное время. Українські новини расскажут рецепт вкусного, свежего и полезного овощного рагу.

Ингридиенты:

1. Картофель  4 штуки
2. Кабачок  2 шт ( молодой)
3. Лук репчатый  1 штука
4. Болгарский перец  1 штука
5. Морковь  1 штука
6. Фасоль  150 грамм ( молодая стручковая)
7. Растительное масло  Для жарки
8. Соль, перец  По вкусу
9. Прованские травы  По желанию

Приготовление:

Овощное рагу. Фото: superkuhen.ruОвощное рагу. Фото: superkuhen.ru

Первым делом моем и чистим картофель, затем нарезаем картофель кубиками. Репчатый лук чистим и нарезаем полукольцами. Морковь чистим и нарезаем довольно крупно, как на фото.

На растительном масле обжариваем лук и морковь до золотистого цвета, затем добавляем картофель. На этом шаге можно добавить пол стакана бульона или воды.

Молодой кабачок нарезаем кубиками. Болгарский перец моем, убираем семена и нарезаем крупными кубиками.

К обжаренным овощам добавляем кабачок и болгарский перец, все хорошо перемешиваем.

Последним шагом добавляем зеленую фасоль.

Тушим наши овощи еще 10-15 минут, затем добавляем соль, перец, прованские травы или ваши любимые специи, все хорошо перемешиваем и тушим под крышкой до готовности.

Напомним, ранее Українські Новини опубликовали вкусное и легкое постное меню на неделю.

Как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.

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