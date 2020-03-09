Великий пост-2020: рецепт постного овощного рагу

Великий пост уже в самом разгаре, а разноцветное овощное рагу не только поможет достойно встретить весну и набраться витаминов на лето, но и будет отличным гарниром даже в непостное время. Українські новини расскажут рецепт вкусного, свежего и полезного овощного рагу. Ингридиенты: 1. Картофель 4 штуки 2. Кабачок 2 шт ( молодой) 3. Лук репчатый 1 штука 4. Болгарский перец 1 штука 5. Морковь 1 штука 6. Фасоль 150 грамм ( молодая стручковая) 7. Растительное масло Для жарки 8. Соль, перец По вкусу 9. Прованские травы По желанию Приготовление: Овощное рагу. Фото: superkuhen.ru Первым делом моем и чистим картофель, затем нарезаем картофель кубиками. Репчатый лук чистим и нарезаем полукольцами. Морковь чистим и нарезаем довольно крупно, как на фото. На растительном масле обжариваем лук и морковь до золотистого цвета, затем добавляем картофель. На этом шаге можно добавить пол стакана бульона или воды. Молодой кабачок нарезаем кубиками. Болгарский перец моем, убираем семена и нарезаем крупными кубиками. К обжаренным овощам добавляем кабачок и болгарский перец, все хорошо перемешиваем. Последним шагом добавляем зеленую фасоль. Тушим наши овощи еще 10-15 минут, затем добавляем соль, перец, прованские травы или ваши любимые специи, все хорошо перемешиваем и тушим под крышкой до готовности. Напомним, ранее Українські Новини опубликовали вкусное и легкое постное меню на неделю. Как правильно соблюдать Великий пост, чтобы не навредить здоровью.