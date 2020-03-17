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17 березня 2020, вівторок, 23:10 14
Суспільство 2020-03-17T23:32:54+02:00
Українські Новини
Парацетамол і бульйон: 60-річна британка розповіла про свій досвід боротьби з коронавірусом

Парацетамол і бульйон: 60-річна британка розповіла про свій досвід боротьби з коронавірусом

Ярина Вацяк
Коронавірус, Симптоми коронавірусу, лікування коронавірусу, парацетамол
Клер Джерада Фото: ITV
Клер Джерада Фото: ITV

В той час, як у світі коронавірусом заразилися 182 956 людини, колишня глава Королівського коледжу лікарів загальної практики 60-річна доктор Клер Джерада, яка кілька днів була прикута до ліжка через коронавірус, розповіла про хворобу і як їй вдалося вилікуватися. 

Джерада захворіла коронавірусом після повернення з нью-йоркської конференції, пише The Sun.

Вона розповіла, що симптоми почали проявлятися через кілька днів після повернення у Великобританію, але Джерада списала все на зміну часових поясів і тривалий переліт.

Сухий кашель вона прийняла за наслідки сухого повітря в літаку. Зрозуміла, що хвора жінка тільки після того, як у неї піднялася температура вище 38,8 градусів.

Джерада розповіла, що протягом наступних п'яти днів вона залишалася в ліжку - тільки вставала, щоб користуватися туалетом, а її чоловік, сер Саймон Уесселі, колишній президент Королівського коледжу психіатрів, захистив себе від вірусу, коли вона була хвора, обмотавши футбольний шарф Челсі навколо обличчя.

В кінці цього періоду симптоми зникли, залишивши тільки присмак у роті і сильну втому.

"Я пережила цю неприємну хворобу, бажаючи позбутися її, але ніколи не відчувала, що вона мене вб'є", - розповіла жінка.

"Мені не потрібно було ніяких героїчних ліків або втручань", - додала вона.

Джерада сказала, що вже хоч і не молода, але не має проблем зі здоров'ям.

"У мене немає проблем зі здоров'ям, і два парацетамоли три рази на день і лимонад - все, що мені було потрібно", - сказала вона.

"У мене був пеніцилін, курячий суп, який, здавалося, чудесним чином повертав мені апетит", - додала жінка.

Також Джерада розповіла, що з чоловіком спілкувалася по телефону і зазначила, що коронавірус - це найгірше захворювання, яке у неї було і порівняла з болями при пологах, хоч це і не можна назвати хворобою.

"Це було боляче і страшно - страх не тому, що я думала, що помру, а тому, що нездоров'я - це просто страшно", - сказала жінка.

Раніше Українські Новини розповіли про те, що відбувається з організмом при коронавірусі, чому хворі вмирають і як його лікувати.

Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) для лікування зниження температури при симптомах коронавірусу рекомендує застосовувати парацетамол.

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