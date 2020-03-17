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17 марта 2020, вторник, 21:52 79
Общество 2020-03-17T22:00:50+02:00
Українські Новини
В Черновцах отменили льготный проезд для пенсионеров на время карантина

В Черновцах отменили льготный проезд для пенсионеров на время карантина

Ярина Вацяк
Транспорт, Пенсионеры, Маршрутки, Льготы, коронавирус в Черновцах
Маршрутка. Фото: uklon.com.ua
Маршрутка. Фото: uklon.com.ua

До стабилизации эпидемической ситуации в Черновцах приостановлено предоставление льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте в то время, как в Киеве пенсионерам не будут отменять бесплатный проезд.

Такое решение 17 марта на сессии поддержали 26 депутатов, сообщает пресс-служба городского совета.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые к коронавирусу, меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлено после стабилизации эпидемической ситуации. Кроме того, искать другие пути, как материально поддержать пенсионеров, особенно одиноких, с низкими пенсиями в сегодняшних непростых обстоятельствах", - отметил городской голова Алексей Каспрук.

Ранее сообщалось, что распоряжением городского головы создан волонтерский штаб, который будет привлекать волонтеров, общественных активистов, социальных работников, неравнодушных жителей Черновцов для доставки на дом продуктов, лекарств, средств гигиены одиноким пожилым людям.

Как сообщали Українські Новини, в Черновицкой области подтвердили 10 случаев заражения коронавирусом. 

16 марта появилась информация, что в Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.

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