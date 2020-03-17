В Черновицкой области двое младенцев неожиданно заболели коронавирусом

В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения, в числе которых два младенца до двух лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

В Черновицкой области зафиксировали 6 случаев. Заболели:

33-летняя женщина (летальный);

лица в возрасте 31, 10, 18 лет;

двое детей: год и десять месяцев и шесть месяцев.

Все из них контактировали с ранее зхараженной и погибшей от осложнений после коронавируса женщиной.

Согласно исследованиям Кристиана Дростена (Christian Drosten), ведущего вирусолога берлинской клиники "Шарите", дети тоже заражаются коронавирусом, но инфекция протекает у них бессимптомно или же в очень легкой форме. Врачи предполагают, что у детей проявляется действие так называемой врожденной "неспецифической системы".

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ назвали препарат, которым можно безопасно сбивать температуру во время коронавируса.

Также писали о том, как коронавирус атакует организм и почему некоторые больные умирают.

Помимо этого Українські Новини сообщали о том, передается ли коронавирус от беременных к детям.