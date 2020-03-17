Суд арестовал подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина до 2 апреля

Печерский районный суд Киева избрал для Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации нападения на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 апреля.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Суд арестовал Левина до 2 апреля", - сказали в ведомстве.

Арест действует только до 2 апреля, поскольку срок досудебного расследования истекает в этот день, однако прокуратура будет обращаться в суд касательно продления расследования.

В ближайшее время также будет подано новое ходатайство о продлении ареста Левина.

Как сообщали Українськi Новини, 1 марта Апелляционный суд Болгарии разрешил экстрадировать подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина. 21 февраля областной суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. Суд арестовал Левина на 40 суток в Болгарии. А 16 марта Болгария экстрадировала Левина.

Также 6 июня 2019 года суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы пять бывших участников АТО за убийство Екатерины Гандзюк.