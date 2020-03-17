НБУ продал $300 млн на межбанке для сдерживания девальвации

Национальный банк продал 300 млн долларов на межбанковском валютном рынке для сдерживания девальвации гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Мы продали 300 млн долл США для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком", - сообщает НБУ.

НБУ сообщает, что во вторник спрос на валюту превышал предложение вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения коронавируса.

Самыми активными участниками валютного рынка были украинские компании.

Национальный банк отмечает, что имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

В банке планируют продолжать проводить валютные интервенции.

Всего международные резервы Украины составляют около 25 млрд долларов.

Как сообщали Українськi Новини, всего НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала, а население купило 300 млн долларов за первую неделю кризиса.

Ранее эксперты заявили, что если НБУ девальвирует гривну до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020.