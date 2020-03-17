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17 марта 2020, вторник, 18:58 102
Транспорт 2020-03-17T19:07:37+02:00
Українські Новини
МАУ будет информировать пассажиров отмененных рейсов по смс

МАУ будет информировать пассажиров отмененных рейсов по смс

Ярина Вацяк
МАУ, Коронавирус, Отмена рейсов, Карантин из-за коронавируса, Закрытие границ
МАУ. Фото: flickr
МАУ. Фото: flickr

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети предварительно на период с 00 часов 00 минут 17 марта до 31-го марта 2020 года, то есть - до конца зимней навигации в связи с распоряжением правительства о временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины вируса COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАУ.

"Поскольку срок карантина, установленного правительством Украины, предварительно продлится по 3 апреля 2020 года, пассажирам, которые планируют путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями в расписании и статусе рейсов на сайте авиакомпании", - говорится в нем.

Также отмечается, что в период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.

В МАУ отметили, что пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, авиакомпания Wizz Air начал выполнять возвраты билетов на отмененные рейсы в автоматическом режиме в связи с коронавирусом.

Ранее в МАУ заявили, что бесплатно поменяют дату вылета в Италию.

 
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