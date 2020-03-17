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17 березня 2020, вівторок, 18:23 5
Транспорт 2020-03-17T19:00:02+02:00
Українські Новини
Wizz Air почав повертати квитки: як отримати гроші через скасований рейс

Wizz Air почав повертати квитки: як отримати гроші через скасований рейс

Ярина Вацяк
Wizz Air, Лоукост, скасування рейсів, карантин через коронавірус
Wizz Air. Фото: прес-служба
Wizz Air. Фото: прес-служба

Авіакомпанія Wizz Air почав виконувати повернення квитків на скасовані рейси в автоматичному режимі у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомляє Avianews з посиланням на пресслужбу лоу-коста.

Авіакомпанія автоматизувала процес через значне зростання кількості скасованих рейсів. Вони пов'язані з обмеженнями різних країн на подорожі, які введені для стримування поширення коронавирусной інфекції COVID-19.

Пасажирам зараховується 120% від загальної вартості авіаквитка на скасований рейс у вигляді кредиту на Wizz-рахунок. Кредит можна використовувати для купівлі нових авіаквитків та оплати додаткових послуг.

У випадку, якщо пасажир хоче отримати повне повернення грошима, йому необхідно звернутися в авіакомпанію пізніше. До 14 квітня Wizz Air відключив форму реєстрації запитів на сайті через зростання кількості скасованих рейсів більш ніж у 100 разів.

"В таке досить незвичайне час ми просимо залишатися з нами і, за можливості, користуватися послугами самообслуговування, про яких інформуємо вас в електронних листах. Це допоможе зменшити надзвичайно інтенсивне навантаження на наші колл-центри", — зазначили в лоу-кост.

Також авіакомпанія розробляє систему автоматичних повернень для пасажирів, які купили квитки через туристичні агенції, і просить клієнтів звертатися за місцем оформлення бронювання.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) має намір скасувати близько 2 тис. рейсів навесні 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу. Крім того, МАУ безкоштовно змінить дату вильоту в Італію.

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