подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Во Франции не исключают возможность сыграть их национальной футбольной сборной с Украиной еще в этом году
18 марта 2020, среда, 06:33 50
Спорт 2020-03-18T07:45:02+02:00
Українські Новини
Во Франции не исключают возможность сыграть их национальной футбольной сборной с Украиной еще в этом году

Во Франции не исключают возможность сыграть их национальной футбольной сборной с Украиной еще в этом году

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, УЕФА, Пандемия, Коронавирус, Товарищеский матч, Франция-Украина
Футбол, Франция-Украина. Фото: Facebook
Футбол, Франция-Украина. Фото: Facebook

УЕФА приняла беспрецедентные решения о приостановке и переносе всех футбольных турниров на европейском континенте. Как сообщали Українські Новини, во вторник, 17 марта, на видеоконференции руководства Союза европейских футбольных ассоциаций с представителями федераций стран-участниц  данной структуры, было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Ранее агентство информировало, что запланированные на последнюю декаду первого месяца весны товарищеские матчи сборной Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы УЕФА-2020 с национальными командами Франции (27-го марта, Париж) и Польши (31-го марта, Хожув), с большой степенью уверенности, не состоятся.

Вчерашнее решение УЕФА утвердило отмену всех запланированных товарищеских матчей или перенос их на неопределенное время.

В то же время, в Федерации футбола Франции не спешат окончательно отменять игру с Национальной сборной Украины. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре.

"Международные матчи, запланированные на март, включая два матча французской команды с 27 по 31 марта на "Стад де Франс" будет логично перенести на июнь", - заявил Ле Гре.

При этом руководитель французского футбола подчеркнул, что проведение как этой, так и иных встреч в конкретные даты зависит исключительно от того, когда удасться совладать с пандемией коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разуков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса в Украине, которым в мире уже заразились почти 180 тыс. человек. В частности, законом вводится штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей, запрещается на период карантина начисление неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Больше новостей о: Спорт Футбол УЕФА Пандемия Коронавирус Товарищеский матч Франция-Украина

Коронавирус побеждает футбол: матчи сборной Украин...
Футбольные еврокубки УЕФА могут получить неожиданн...
Евро-2020 официально перенесли на новую дату из-за...
Бойко предложил повысить зарплаты врачам на время ...
В Украине уже 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных
МИД сформировал список хабов откуда украинцы смогут бесплатно добраться в Украину
Новости
Коронавирусом за сутки заразились более 12 тыс. человек. Данные на 18 марта 08:00 Инфографика
АТБ. Фото: пресс-служба АТБ
В некоторых супермаркетах вводят ограничение на количество покупок 07:10
Во Франции не исключают возможность сыграть их национальной футбольной сборной с Украиной еще в этом году 06:33
Без метро в Киеве: во сколько обойдется такси и как будут ходить маршрутки 06:20
Где в Украине заказать доставку лекарств на дом 06:11
больше новостей
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
Все о коронавирусе: что происходит с организмом, почему больные умирают и как его лечить 05:30 Инфографика
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
больше новостей
Разумков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok