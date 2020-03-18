Во Франции не исключают возможность сыграть их национальной футбольной сборной с Украиной еще в этом году

УЕФА приняла беспрецедентные решения о приостановке и переносе всех футбольных турниров на европейском континенте. Как сообщали Українські Новини, во вторник, 17 марта, на видеоконференции руководства Союза европейских футбольных ассоциаций с представителями федераций стран-участниц данной структуры, было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Ранее агентство информировало, что запланированные на последнюю декаду первого месяца весны товарищеские матчи сборной Украины в рамках подготовки к Чемпионату Европы УЕФА-2020 с национальными командами Франции (27-го марта, Париж) и Польши (31-го марта, Хожув), с большой степенью уверенности, не состоятся.

Вчерашнее решение УЕФА утвердило отмену всех запланированных товарищеских матчей или перенос их на неопределенное время.

В то же время, в Федерации футбола Франции не спешат окончательно отменять игру с Национальной сборной Украины. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре.

"Международные матчи, запланированные на март, включая два матча французской команды с 27 по 31 марта на "Стад де Франс" будет логично перенести на июнь", - заявил Ле Гре.

При этом руководитель французского футбола подчеркнул, что проведение как этой, так и иных встреч в конкретные даты зависит исключительно от того, когда удасться совладать с пандемией коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разуков подписал закон о борьбе с распространением коронавируса в Украине, которым в мире уже заразились почти 180 тыс. человек. В частности, законом вводится штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина и лишение свободы от 5 до 8 лет, если это привело к гибели людей, запрещается на период карантина начисление неустойки за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.