Доллар за сутки вырос почти на 40 копеек на межбанке

В то время, как НБУ не удается сдержать девальвацию, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 50 коп. во вторник снизился на 38 коп. до 27,08 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,97-27,01 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,12-27,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,02-27,15 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,07% с 23,74 UAH/USD до 27,08 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Тем временем НБУ 10-13 марта в ходе интервенций на межбанке продал 981,6 млн долларов для сдерживания девальвации гривны.

Также в связи с карантином из-за коронавируса, Украина входит в финансово-экономический кризис, как и некоторые страны Европы.

Кроме этого НБУ продал в ходе аукциона $130 млн при спросе в $260 млн.