Доллар за сутки вырос почти на 40 копеек на межбанке

В то время, как НБУ не удается сдержать девальвацию, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 50 коп. во вторник снизился на 38 коп. до 27,08 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,97-27,01 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,12-27,15 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,02-27,15 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,07% с 23,74 UAH\/USD до 27,08 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Тем временем НБУ 10-13 марта в ходе интервенций на межбанке продал 981,6 млн долларов для сдерживания девальвации гривны. Также в связи с карантином из-за коронавируса, Украина входит в финансово-экономический кризис, как и некоторые страны Европы. Кроме этого НБУ продал в ходе аукциона $130 млн при спросе в $260 млн.