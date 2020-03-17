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17 марта 2020, вторник, 17:59 192
Финансы 2020-03-17T18:01:18+02:00
Українські Новини
Доллар за сутки вырос почти на 40 копеек на межбанке

Доллар за сутки вырос почти на 40 копеек на межбанке

Таня Войтюк
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс доллара
Гривна
Гривна

В то время, как НБУ не удается сдержать девальвацию, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 50 коп. во вторник снизился на 38 коп. до 27,08 UAH/USD. 

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,97-27,01 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,12-27,15 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,02-27,15 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,07% с 23,74 UAH/USD до 27,08 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Тем временем НБУ 10-13 марта в ходе интервенций на межбанке продал 981,6 млн долларов для сдерживания девальвации гривны.

Также в связи с карантином из-за коронавируса, Украина входит в финансово-экономический кризис, как и некоторые страны Европы.

Кроме этого НБУ продал в ходе аукциона $130 млн при спросе в $260 млн.

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