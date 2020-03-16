НБУ продал в ходе аукциона $130 млн при спросе в $260 млн

В то время, как НБУ не удается сдержать девальвацию, Национальный банк продал 130,5 млн долларов в ходе аукциона в понедельник.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Сегодня на межбанковском валютном рынке Национальный банк провел аукцион по продаже иностранной валюты. При объявленном объеме аукциона в 200 млн долларов общий объем заявок со стороны участников рынка составлял 258,9 млн долларов, из которых были удовлетворены заявки на 130,5 млн долларов. Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,54 грн за доллар США", - говорится в нем.

Национальный банк отмечает, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями из-за распространения коронавируса.

"Международные резервы Украины на сегодня превышают 25 млрд долларов, поэтому мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", - отметили в НБУ.

Ситуация на валютном рынке всегда остается динамичной, и как надеется регулятор, она может быстро меняться.

"Например, в прошлом году гривна также несколько раз оказывалась под давлением, связанным, в частности, с активным политическим циклом в Украине. Впрочем, интервенции НБУ позволяли сглаживать колебания, а затем тренд разворачивался и Национальный банк получал возможность выкупать валюты. В прошлом году чистая покупка валюты НБУ составила почти 8 млрд долларов", - подытожили в Нацбанке.

Как сообщали Українські Новини, НБУ 10-13 марта в ходе интервенций на межбанке продал 981,6 млн долларов для сдерживания девальвации гривны.

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