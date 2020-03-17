Кабмін має намір поїздами повернути українців з Німеччини, Чехії і Польщі

Кабінет Міністрів веде переговори з урядами Німеччини, Чехії і Польщі про повернення українців залізничним транспортом, тоді як 1,5 тис. туристів вже повернулися з Єгипту.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Повернення громадян. Це дуже складна комплексна робота. Ми працюємо з урядами Німеччини, Чехії і Польщі, щоб вивезти своїх залізничним транспортом", - написав він.

Також Україна вже домовилася з Австрією і Словаччиною про автобусному транзит людей, які не можуть виїхати з Італії у зв'язку з закритими національними кордонами.

Крім того, станом на 16:00 міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) прийняв і відправив понад 50 рейсів, у тому числі з Шарм-ель-Шейха (Єгипет).

Кабінет Міністрів закликає авіаперевізників виконувати свої зобов'язання і забезпечити перевезення пасажирів, яким вже були продані квитки.

зокрема мова йде про повернення додому українських туристів, які перебувають на Шрі-Ланці.

За словами Криклія, в єдиній онлайн-системі "Друг" значаться 3 644 звернення від громадян, бажаючих потрапити додому.

Як повідомляли Українські Новини, Центральний автовокзал Києва припиняє перевезення пасажирів з 18 березня.

З 17 березня Україна закриває пункти пропускучерез державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавіруса.