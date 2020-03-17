підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 17:16 12
Суспільство 2020-03-17T18:00:02+02:00
Українські Новини
Кабмін має намір поїздами повернути українців з Німеччини, Чехії і Польщі

Кабмін має намір поїздами повернути українців з Німеччини, Чехії і Польщі

Елена Литвин
Коронавірус, коронавірус в Україні, Повернення в Україну, Повернення українців
Поїзд. Фото: poland.pruchay.com
Поїзд. Фото: poland.pruchay.com

Кабінет Міністрів веде переговори з урядами Німеччини, Чехії і Польщі про повернення українців залізничним транспортом, тоді як 1,5 тис. туристів вже повернулися з Єгипту.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Повернення громадян. Це дуже складна комплексна робота. Ми працюємо з урядами Німеччини, Чехії і Польщі, щоб вивезти своїх залізничним транспортом", - написав він.

Також Україна вже домовилася з Австрією і Словаччиною про автобусному транзит людей, які не можуть виїхати з Італії у зв'язку з закритими національними кордонами.

Крім того, станом на 16:00 міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) прийняв і відправив понад 50 рейсів, у тому числі з Шарм-ель-Шейха (Єгипет).

Кабінет Міністрів закликає авіаперевізників виконувати свої зобов'язання і забезпечити перевезення пасажирів, яким вже були продані квитки.

зокрема мова йде про повернення додому українських туристів, які перебувають на Шрі-Ланці.

За словами Криклія, в єдиній онлайн-системі "Друг" значаться 3 644 звернення від громадян, бажаючих потрапити додому.

Як повідомляли Українські Новини, Центральний автовокзал Києва припиняє перевезення пасажирів з 18 березня.

З 17 березня Україна закриває пункти пропускучерез державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавіруса.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Повернення в Україну Повернення українців

Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнарод...
Україна поверне всіх утримуваних на окупованому До...
Київ не має наміру збільшувати кількість автобусів...
У Дніпрі у трьох учасників трупи оперного театру п...
Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
Т.в.о. директора ДБР став заступник директора Олександр Соколов 18:01
На третину зросла кількість клієнтів "Львівгаз збуту" які розраховуються за газ через чат-бот у Viber 17:54 Прес-реліз
Бойко запропонував підвищити зарплати лікарям на час кризи 17:40
Головою Мінекоенерго вперше може стати жінка 17:40
ПАРЄ скасувала весняну сесію через коронавірус 17:34
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Exitpoll ППІ: У виборчому окрузі 179 із семикратним відривом перемагає Юлія Світлична 20:51
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok