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  • В Днипре у троих участников труппы оперного театра подозревают коронавирус. Еще 40 человек находятся на обсервации
17 марта 2020, вторник, 16:29 122
Общество 2020-03-17T17:12:46+02:00
Українські Новини
В Днипре у троих участников труппы оперного театра подозревают коронавирус. Еще 40 человек находятся на обсерв

В Днипре у троих участников труппы оперного театра подозревают коронавирус. Еще 40 человек находятся на обсервации

Елена Новикова
Обследование, Коронавирус, коронавирус в Украине, обсервация, Подозрение на коронавирус, Днепропетровский академический театр оперы и балета
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как в Днипре закрыли метро, а в центре города улицы практически опустели, труппу областного оперного театра, которая недавно вернулась с европейских гастролей, направили на обсервацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета прервала европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытия границы. У троих учасников коллектива обнаружили незначительное повышение температуры. Их уже отправили под надзор медицинский работников Днепровской городской клинической больницы № 21. Еще 40 человек находятся на обсервации на территории области. В ОГА также уточнили, что у всех участников хорошее самочувствие.

"Сейчас трое участников труппы находятся в Городской клинической больнице № 21 имени проф. Е.Г.Попковой Днепра. Или у них обычное ОРВИ, или COVID-19 обнаружит дальнейшее наблюдение и обследование. Остальные участники коллектива находятся в обсервации, где медицинские работники будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели. Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни", - рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Также отмечается, что в швейцарскую Женеву коллектив Днепропетровского академического театра оперы и балета выехал 11 марта на двух автобусах. В общем - 39 артистов и работники сцены и 4 водителя. Проехав через Польшу и Германию, 14 марта трупа остановилась на ночлег во Франции. Затем гастроли прервали.

Как сообщали Українські Новини, в Украине зарегистрировано семь случаев инфицирования коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что в Житомирской области от коронавируса умерла пенсионерка.

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