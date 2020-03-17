В Днипре у троих участников труппы оперного театра подозревают коронавирус. Еще 40 человек находятся на обсервации

В Днипре у троих участников труппы оперного театра подозревают коронавирус. Еще 40 человек находятся на обсерв

В то время, как в Днипре закрыли метро, а в центре города улицы практически опустели, труппу областного оперного театра, которая недавно вернулась с европейских гастролей, направили на обсервацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что труппа Днепропетровского академического театра оперы и балета прервала европейские гастроли из-за ситуации с коронавирусом и закрытия границы. У троих учасников коллектива обнаружили незначительное повышение температуры. Их уже отправили под надзор медицинский работников Днепровской городской клинической больницы № 21. Еще 40 человек находятся на обсервации на территории области. В ОГА также уточнили, что у всех участников хорошее самочувствие.

"Сейчас трое участников труппы находятся в Городской клинической больнице № 21 имени проф. Е.Г.Попковой Днепра. Или у них обычное ОРВИ, или COVID-19 обнаружит дальнейшее наблюдение и обследование. Остальные участники коллектива находятся в обсервации, где медицинские работники будут наблюдать за их состоянием здоровья ближайшие две недели. Сейчас все чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов болезни", - рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

Также отмечается, что в швейцарскую Женеву коллектив Днепропетровского академического театра оперы и балета выехал 11 марта на двух автобусах. В общем - 39 артистов и работники сцены и 4 водителя. Проехав через Польшу и Германию, 14 марта трупа остановилась на ночлег во Франции. Затем гастроли прервали.

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