Бинты, турникеты, пластыри, перчатки. Что должно быть в домашней аптечке

Украина в последние годы переживает одно потрясение за другим, поэтому среди людей распространяется паника. Сейчас украинцев волнует пандемия коронавируса. Первое, что нужно сделать в любой ситуации — это сохранять спокойствие. Второе — проверить содержимое своей домашней аптечки.

ОО "Защита Патриотов" советует, что нужно хранить в домашней аптечке.

Чтобы обезопасить себя и своих близких и чувствовать себя увереннее в любой ситуации, желательно пройти курсы домедицинской помощи. А пока врачи едут, понадобится аптечка. Ее составляющие должны быть всегда пригодны, вы должны знать, где она лежит и как пользоваться ее содержимым.

Минимум, который должен быть у вас дома или в машине всегда под рукой, такой:

2 пары перчаток;

клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;

средства для остановки кровотечения - турникет, кровоостанавливающее бинт с гемостатическим средством;

марлевые салфетки различных размеров;

бинты марлевые нестерильные;

эластичные бинты с возможностью фиксации;

пластыри разных размеров;

термоодеяло;

атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем;

большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего;

антисептические средства — дезинфектор рук, спиртовые салфетки;

жилет со светоотражающими элементами, фонарик, маркер.

После того, как вы пройдете курс домедицинской помощи, состав аптечки можно расширить. Есть много полезных приспособлений, которые смогут спасти жизнь, но ими надо уметь пользоваться. Например, в базовой военной (IFAK) аптечке есть следующие приспособления:

Турникет для контроля кровотечений с возможностью наложения на голое тело. Этот жгут менее травматичен. Его можно затянуть как одной, так и двумя руками.

для контроля кровотечений с возможностью наложения на голое тело. Этот жгут менее травматичен. Его можно затянуть как одной, так и двумя руками. Назофарингеальная трубка. Применяется для обеспечения проходимости дыхательных путей, предотвращения западение корня языка в пострадавших без сознания. Размер подбирается индивидуально.

Применяется для обеспечения проходимости дыхательных путей, предотвращения западение корня языка в пострадавших без сознания. Размер подбирается индивидуально. Грудная окклюзионная наклейка "Halo" или "Beacon". Обеспечивает надлежащую герметизацию ранения грудной клетки. В комплекте есть две наклейки — для входящего и исходящего отверстия.

Обеспечивает надлежащую герметизацию ранения грудной клетки. В комплекте есть две наклейки — для входящего и исходящего отверстия. Декомпрессионная игла. Используется для выпуска воздуха из грудной клетки, который накапливается в плевральной полости при ранении в грудь и вызывает затрудненное дыхание в результате коллапса легкого.

Используется для выпуска воздуха из грудной клетки, который накапливается в плевральной полости при ранении в грудь и вызывает затрудненное дыхание в результате коллапса легкого. Гемостатический бинт QuikClot Combat Gauze. Предназначен для остановки кровотечения методом тампонирования. Действует путем ускорения процесса естественного обращения крови и одновременного блокирования отверстия ранения.

Предназначен для остановки кровотечения методом тампонирования. Действует путем ускорения процесса естественного обращения крови и одновременного блокирования отверстия ранения. Израильский бандаж. Давящая повязка, которая применяется для перевязки ран и обеспечения эффективного давления на источник кровотечения. Есть разные размеры по ширине: 4 дюйма = 10,16 см, 6 дюймов = 15,24 см.

Давящая повязка, которая применяется для перевязки ран и обеспечения эффективного давления на источник кровотечения. Есть разные размеры по ширине: 4 дюйма = 10,16 см, 6 дюймов = 15,24 см. Ножницы атравматичные. Применяются для разрезания одежды при проведении осмотра раненого.

Применяются для разрезания одежды при проведении осмотра раненого. Медицинские перчатки. Их должно быть 2 пары.

Их должно быть 2 пары. Термоодеяло. Предотвращает переохлаждение раненого или его чрезмерному нагреванию.

Предотвращает переохлаждение раненого или его чрезмерному нагреванию. Набор таблеток. Содержит антибиотики, противовоспалительные и обезболивающие таблетки. К индивидуальному набору также следует положить таблетки, которые могут понадобиться именно вам (противоаллергические, кардиопрепараты и т.д.)

Содержит антибиотики, противовоспалительные и обезболивающие таблетки. К индивидуальному набору также следует положить таблетки, которые могут понадобиться именно вам (противоаллергические, кардиопрепараты и т.д.) Клапан с пленкой д ля проведения искусственного дыхания

ля проведения искусственного дыхания Бинты (стерильные и эластичные), пластырь и спирт.

(стерильные и эластичные), пластырь и спирт. Светоотражатели, фонарик и маркер.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до 23 марта ожидается поступление 10 млн экспресс-тестов на коронавирус, которые украинцы пока не могут купить в аптеках, однако допустил ошибку в цифрах.

В Украину прибудет партия быстрых тестов для выявления инфекции Covid-19 на 1 млн человек прибудет в субботу, 21 марта.

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что экспресс-тесты на коронавирус не будут делать по желанию граждан, а только в случае наличия симптомов инфекции.