Шмыгаль ошибся в 10 раз, называя сумму ожидаемых тестов на коронавирус

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до 23 марта ожидается поступление 10 млн экспресс-тестов на коронавирус, которые украинцы пока не могут купить в аптеках, однако допустил ошибку в цифрах.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"До конца этой недели мы завезем 10 млн быстрых тестов", - сказал Шмыгаль.

По его словам, точность таких тестов составляет более 99%.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарных врач Виктор Ляшко отметил, что в Украине насчитывается 12 тыс. мест в инфекционных отделениях.

При этом рассматривается вариант перепрофилирования других больниц под прием инфекционных больных.

"Если будет увеличение количества больных, этих мест будет мало", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, по состоянию на текущий момент в Украине насчитывается 3,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

Позже премьер-министр на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал сообщение, в котором уточнено количество экспресс-тестов.

"1 млн экспресс-тестов будет завезено в регионы до конца недели", - написал Шмыгаль.

Пост Шмыгаля в Фейсбуке

Как сообщали Українськi Новини, Китай поставит миллион быстрых тестов для проверки коронавируса.

Также с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 17 марта Украина закроет заведения питания, развлечений и услуг и запретит работу метро, а также пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Ранее импортер медтехники в Украине рассказал, что оптовая цена тестов на коронавирус составляет 300 гривен.