Тесты на коронавирус будут делать только в случае наличия симптомов, - Кличко

В то время, как в Киеве в одной из частных клиник проводили недостоверные тесты на коронавирус, Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что экспресс-тесты на коронавирус не будут делать по желанию граждан, а только в случае наличия симптомов инфекции. Об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"В любой стране не делают тест на коронавирус людям, которые не имеют симптомов... Если у вас есть симптомы, то обращайтесь к своему семейному врачу. Если в этом случае есть предпосылки к тому, чтобы сделать тест, вам его обязательно сделают. Просто так, для профилактики, по желанию тесты не делаются", - сказал он.

Он также призвал не искать тесты в Интернете или в частных клиниках.

Все тесты, которые поступили в Киев, будут находиться в медицинских учреждениях города, и при наличии симптомов коронавирусной инфекции с помощью теста можно будет подтвердить либо опровергнуть предполагаемый диагноз.

Как сообщали Українськi Новини, Киев выделит 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок.

Ранее сообщалось о том, сколько будут стоить тесты на коронавирус и почему не стоит делать их без назначения врача.