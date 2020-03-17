На межбанке гривна подешевела до 27,01 UAH/USD

В то время, как на "черном" рынке гривна приближается к уровню 29 UAH/USD, котировки на межбанковском валютном рынке продолжают расти и достигли уровня 27,00-27,02 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили банкиры.

"Очередная планка в 27 гривен преодолена. Панические настроения продолжают доминировать", - сказал представитель одного из крупнейших банков с украинским капиталом.

Представитель банка со 100%-м иностранным капиталом сообщил, что в банках начинает заканчиваться наличный доллар.

Банкиры затруднились прогнозировать дальнейшую ситуацию на валютном рынке.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 19 коп. в понедельник снизился на 50 коп. до 26,70 UAH/USD.

Курс гривны по заявкам физических лиц на неофициальном рынке во вторник на продажу составляет 28,78 UAH/USD, на покупку - 27,92 UAH/USD.

В то время, как Нацбанк пытается сдержать курс гривны, он отмечает, что в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.