На межбанке гривна подешевела до 27,01 UAH/USD

В то время, как на "черном" рынке гривна приближается к уровню 29 UAH\/USD, котировки на межбанковском валютном рынке продолжают расти и достигли уровня 27,00-27,02 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили банкиры. "Очередная планка в 27 гривен преодолена. Панические настроения продолжают доминировать", - сказал представитель одного из крупнейших банков с украинским капиталом. Представитель банка со 100%-м иностранным капиталом сообщил, что в банках начинает заканчиваться наличный доллар. Банкиры затруднились прогнозировать дальнейшую ситуацию на валютном рынке. Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 19 коп. в понедельник снизился на 50 коп. до 26,70 UAH\/USD. Курс гривны по заявкам физических лиц на неофициальном рынке во вторник на продажу составляет 28,78 UAH\/USD, на покупку - 27,92 UAH\/USD. В то время, как Нацбанк пытается сдержать курс гривны, он отмечает, что в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.