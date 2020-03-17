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17 березня 2020, вівторок, 15:32 12
Фінанси 2020-03-17T17:15:02+02:00
Українські Новини
Населення купило $300 млн за перший тиждень кризи

Населення купило $300 млн за перший тиждень кризи

Сергій Жолобецький
Валюта, Карантин, населення, долари, Криза, НБУ валюта
Населення скуповує дефіцитний долар
Населення скуповує дефіцитний долар

В той час, як долар на міжбанку подорожчав до 27 UAH/USD, населення купило 300 млн доларів за перший тиждень кризи.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови НБУ Олег Чурий, передають Українські Новини.

"З початку минулого тижня і до цього понеділка, це 5 робочих днів...населення купило 300 млн доларів", - сказав він.

Чурий додав, що НБУ має достатньо резервів для підтримки ринку.

"НБУ не розглядає введення якихось обмежень... Введення обмежень буде мати негативний ефект", - додав заступник голови НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ задовольняє весь попит на валюту на міжбанку.

Курс гривні за заявками фізичних осіб на неофіційному ринку у вівторок на продаж становить 28,78 UAH/USD, купівлі - 27,92 UAH/USD.

В той час, як Нацбанк намагається стримати курс гривні, він зазначає, що в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.

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