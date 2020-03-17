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17 марта 2020, вторник, 15:30 132
Транспорт 2020-03-17T15:59:54+02:00
Українські Новини
FlixBus приостановила рейсы: как получить компенсацию за отмененную поездку

FlixBus приостановила рейсы: как получить компенсацию за отмененную поездку

Таня Войтюк
Карантин, Ryanair, Коронавирус, Отмена рейса, FlixBus
FlixBus. Автобус. Перевозки. Фото: Wikimedia Commons
FlixBus. Автобус. Перевозки. Фото: Wikimedia Commons

В связи с ситуацией в мире из-за распространения коронавируса, многие компании по перевозке отменяют рейсы. Так, в скором временем Ryanair может полностью остановить полеты, а транспортная компания FlixBus (Германия) уже приостановила рейсы. Пассажиры смогут получить компенсацию в виде ваучера на будущую поездку.

Об этом Українським Новинам сообщил управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

"Наши рейсы из и в Украину отменялись постепенно, по мере закрытия границ странами, к которым они направляются. 13 марта правительство Чехии первым закрыло границы страны для пассажирских перевозок. Через два дня руководство Польши сделало то же. А с 17 марта украинское правительство также ввело ограничения на пассажирские перевозки. Поэтому сейчас все маршруты из Украины временно остановлены", - сказал он.

При этом перевозки будут возобновлены как только это станет возможным с точки зрения эпидемиологической ситуации и разрешений государственных органов.

"Все пассажиры, чья поездка была отменена, получают средства в полном объеме без взыскания любых комиссий, в виде ваучера на будущие поездки", - подчеркнул Леман.

По его словам, FlixBus готов осуществлять рейсы по эвакуации украинских граждан в случае обращения со стороны госорганов.

Также компания ведет информационную страницу https://www.flixbus.ua/coronavirus-informatsiya, на которой можно мониторить текущую ситуацию вокруг COVID-19 и рейсов FlixBus.

Как сообщали Українськi Новини, на территории Украины до 3 апреля введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции.

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