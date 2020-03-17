FlixBus приостановила рейсы: как получить компенсацию за отмененную поездку

Об этом Українським Новинам сообщил управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман.

"Наши рейсы из и в Украину отменялись постепенно, по мере закрытия границ странами, к которым они направляются. 13 марта правительство Чехии первым закрыло границы страны для пассажирских перевозок. Через два дня руководство Польши сделало то же. А с 17 марта украинское правительство также ввело ограничения на пассажирские перевозки. Поэтому сейчас все маршруты из Украины временно остановлены", - сказал он.

При этом перевозки будут возобновлены как только это станет возможным с точки зрения эпидемиологической ситуации и разрешений государственных органов.

"Все пассажиры, чья поездка была отменена, получают средства в полном объеме без взыскания любых комиссий, в виде ваучера на будущие поездки", - подчеркнул Леман.

По его словам, FlixBus готов осуществлять рейсы по эвакуации украинских граждан в случае обращения со стороны госорганов.

Также компания ведет информационную страницу https://www.flixbus.ua/coronavirus-informatsiya, на которой можно мониторить текущую ситуацию вокруг COVID-19 и рейсов FlixBus.

Как сообщали Українськi Новини, на территории Украины до 3 апреля введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции.