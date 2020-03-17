FlixBus приостановила рейсы: как получить компенсацию за отмененную поездку

В связи с ситуацией в мире из-за распространения коронавируса, многие компании по перевозке отменяют рейсы. Так, в скором временем Ryanair может полностью остановить полеты, а транспортная компания FlixBus (Германия) уже приостановила рейсы. Пассажиры смогут получить компенсацию в виде ваучера на будущую поездку. Об этом Українським Новинам сообщил управляющий директор FlixBus в Польше и Украине Михал Леман. "Наши рейсы из и в Украину отменялись постепенно, по мере закрытия границ странами, к которым они направляются. 13 марта правительство Чехии первым закрыло границы страны для пассажирских перевозок. Через два дня руководство Польши сделало то же. А с 17 марта украинское правительство также ввело ограничения на пассажирские перевозки. Поэтому сейчас все маршруты из Украины временно остановлены", - сказал он. При этом перевозки будут возобновлены как только это станет возможным с точки зрения эпидемиологической ситуации и разрешений государственных органов. "Все пассажиры, чья поездка была отменена, получают средства в полном объеме без взыскания любых комиссий, в виде ваучера на будущие поездки", - подчеркнул Леман. По его словам, FlixBus готов осуществлять рейсы по эвакуации украинских граждан в случае обращения со стороны госорганов. Также компания ведет информационную страницу https:\/\/www.flixbus.ua\/coronavirus-informatsiya, на которой можно мониторить текущую ситуацию вокруг COVID-19 и рейсов FlixBus. Как сообщали Українськi Новини, на территории Украины до 3 апреля введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса. Тем временем в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции.