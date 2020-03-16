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16 марта 2020, понедельник, 19:32 86
Транспорт 2020-03-16T19:45:01+02:00
Українські Новини
Ryanair может полностью остановить полеты

Ryanair может полностью остановить полеты

Таня Войтюк
Карантин, Ryanair, Авиасообщение, Перелеты, Коронавирус, Закрытие границ
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Компания Ryanair может полностью остановить полеты из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика на корпоративном сайте.

За последнюю неделю Италия, Мальта, Венгрия, Чехия, Словакия, Австрия, Греция, Марокко, Испания, Португалия, Дания, Польша, Норвегия, Кипр, Украина ввели запреты на авиасообщения для всех рейсов в/из страны.

Ryanair ожидает, что результатом этих ограничений станет "приземление" большинства самолетов в Европе в течение следующих 7-10 дней. В тех странах, где перелеты еще разрешены, ограничения по дистанцированию пассажиров и другие требования, могут сделать перелеты практически невозможным и нецелесообразными.

В апреле и мае Ryanair планирует сократить количество перевозок до 80%, и нельзя исключать полной остановки полетов.

"Ryanair принимает немедленные меры для сокращения операционных расходов и улучшения денежных потоков. Это будет включать приземление не используемых  самолетов, отсрочку всех выкупов и приобретения акций, замораживание набора персонала и сокращение расходов, отпуска персонала за свой счет, временное приостановление трудовых договоров и значительное сокращение рабочего времени и выплат. Мы работаем с нашими сотрудниками и нашими профсоюзами во всех странах ЕС, чтобы найти решение в эти экстраординарные и беспрецедентные события связанные с Covid-19, влияние и продолжительность которых в настоящее время невозможно определить", — говорится в сообщениии авиакомпании. 

Как сообщали Українські Новини, Skyup планирует вернуть из Египта украинских туристов.

Ранее украинских туристов в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 и Sentido Reef Oasis Senses 5 Resort, отправили на карантин.

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