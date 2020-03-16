Компания Ryanair может полностью остановить полеты из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика на корпоративном сайте. За последнюю неделю Италия, Мальта, Венгрия, Чехия, Словакия, Австрия, Греция, Марокко, Испания, Португалия, Дания, Польша, Норвегия, Кипр, Украина ввели запреты на авиасообщения для всех рейсов в\/из страны. Ryanair ожидает, что результатом этих ограничений станет "приземление" большинства самолетов в Европе в течение следующих 7-10 дней. В тех странах, где перелеты еще разрешены, ограничения по дистанцированию пассажиров и другие требования, могут сделать перелеты практически невозможным и нецелесообразными. В апреле и мае Ryanair планирует сократить количество перевозок до 80%, и нельзя исключать полной остановки полетов. "Ryanair принимает немедленные меры для сокращения операционных расходов и улучшения денежных потоков. Это будет включать приземление не используемых самолетов, отсрочку всех выкупов и приобретения акций, замораживание набора персонала и сокращение расходов, отпуска персонала за свой счет, временное приостановление трудовых договоров и значительное сокращение рабочего времени и выплат. Мы работаем с нашими сотрудниками и нашими профсоюзами во всех странах ЕС, чтобы найти решение в эти экстраординарные и беспрецедентные события связанные с Covid-19, влияние и продолжительность которых в настоящее время невозможно определить", — говорится в сообщениии авиакомпании. Как сообщали Українські Новини, Skyup планирует вернуть из Египта украинских туристов. Ранее украинских туристов в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5 и Sentido Reef Oasis Senses 5 Resort, отправили на карантин.