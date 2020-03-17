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  • Гривна продолжает стремительно падать: НБУ обвалил нацвалюту на 60 копеек
17 марта 2020, вторник, 12:31 447
Экономика 2020-03-17T12:35:43+02:00
Українські Новини
Гривна продолжает стремительно падать: НБУ обвалил нацвалюту на 60 копеек

Гривна продолжает стремительно падать: НБУ обвалил нацвалюту на 60 копеек

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как доллар снова взлетел в цене, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 марта, на 61,14 коп. до 27,0317 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 17 марта, на 35,35 коп. до 26,4203 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны по заявкам физических лиц на неофициальном рынке во вторник на продажу составляет 28,78 UAH/USD, на покупку - 27,92 UAH/USD.

Также в то время, как Нацбанк пытается сдержать курс гривны, он отмечает, что в банковской системе образовался дефицит наличной валюты.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 марта на 109,85 коп. до 28,0526 UAH/USD, курс покупки – повысился на 71,73 коп. до 26,8644 UAH/USD.

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