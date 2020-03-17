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17 березня 2020, вівторок, 12:31 17
Економіка 2020-03-17T15:15:03+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню на 60 копійок: курс нацвалюти на середу

НБУ обвалив гривню на 60 копійок: курс нацвалюти на середу

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як долар знову злетів в ціні, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 березня, на 61,14 коп. до 27,0317 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 17 березня, на 35,35 коп. до 26,4203 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні за заявками фізичних осіб на неофіційному ринку у вівторок на продаж становить 28,78 UAH/USD, купівлі - 27,92 UAH/USD.

Також в той час, як Нацбанк намагається стримати курс гривні, він зазначає, що в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти.

Тим часом у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 16 березня на 109,85 коп. до 28,0526 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 71,73 коп. до 26,8644 UAH/USD.

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