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17 марта 2020, вторник, 11:07 60
Общество 2020-03-17T12:41:48+02:00
Українські Новини
Под радой митингует "Нацкорпус" в защитных костюмах

Под радой митингует "Нацкорпус" в защитных костюмах

Кира Молчанова
Верховная Рада, Митинг, Коронавирус, Нацкорпус, коронавирус в Украине

Под зданием парламента, где депутаты проводили внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопросов по борьбе с коронавирусом, собралось около сотни людей, которые требовали отправить Раду на карантин. Среди них — члены "Нацкорпуса" в защитных костюмах.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Константин Реуцкий.

"Нацкорпус - это всегда аттракция", — написал он и выложил несколько фотографий происходящего.

Всего на акции присутствовали больше сотни человек, часть из них была в масках и противогазах. Демонстрантов охраняла полиция, которая тоже в масках. Члены "Нацкорпуса" надели на себя защитные медицинские костюмы с надписью "Национальный корпус" на спине.

Участники акции обращают внимание на то, что сначала Кабмин запретил массовые мероприятия и анонсировал, что Рада будет работать только в комитетах, а потом созвал внеочередное заседание.

Нацкорпус. Фото: Facebook Константин РеуцкийНацкорпус. Фото: Facebook Константин Реуцкий

Нацкорпус. Фото: Facebook Константин РеуцкийНацкорпус. Фото: Facebook Константин Реуцкий

Как сообщали Українські Новини, в Киеве радикалы сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства. Ее организатора — советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергея Сивохо — толкнули и он упал.

Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене.

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