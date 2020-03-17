Под радой митингует "Нацкорпус" в защитных костюмах

Под зданием парламента, где депутаты проводили внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопросов по борьбе с коронавирусом, собралось около сотни людей, которые требовали отправить Раду на карантин. Среди них — члены "Нацкорпуса" в защитных костюмах.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал Константин Реуцкий.

"Нацкорпус - это всегда аттракция", — написал он и выложил несколько фотографий происходящего.

Всего на акции присутствовали больше сотни человек, часть из них была в масках и противогазах. Демонстрантов охраняла полиция, которая тоже в масках. Члены "Нацкорпуса" надели на себя защитные медицинские костюмы с надписью "Национальный корпус" на спине.

Участники акции обращают внимание на то, что сначала Кабмин запретил массовые мероприятия и анонсировал, что Рада будет работать только в комитетах, а потом созвал внеочередное заседание.

Нацкорпус. Фото: Facebook Константин Реуцкий

Нацкорпус. Фото: Facebook Константин Реуцкий

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