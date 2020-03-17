Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25

У той час, як з Єгипту повернулися 1,5 тис. українців, станом на 11:00 17 березня міжнародні аеропорти України взяли 22 міжнародних рейси з українцями, планується прибуття ще 25 до кінця дня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини.



"Протягом дня рейси приймають Бориспіль, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Харків", - написав він.



Також він прикріпив посилання на актуальні дані щодо рейсів в Україну.



Згідно з ними, до 11 ранку було виконано 18 рейсів в міжнародний аеропорт "Бориспіль" і по 1 рейсу в Одесу, Львів, Харків і Дніпро авіакомпаніями МАУ, SkyUp, "Азур Ейр Україна" і Windrose.



Пасажири поверталися з Шарм-ель-Шейха, Хургади, Кишинева, Дубая, Баку, Єревана, Тбілісі, Каїра, Тель-Авіва, Стамбула.



Очікуються туристи з Торонто, Нью-Йорка, Бангкока, Шарм-ель-Шейха і Хургади.



Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Skyup має намір здійснити 20 рейсів з Єгипту в Україну 17 березня.



З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.