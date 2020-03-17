підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 12:36 21
Суспільство 2020-03-17T14:30:03+02:00
Українські Новини
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25

Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25

Валерия Драгомирова
Карантин в Україні, Повернення українців
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

У той час, як з Єгипту повернулися 1,5 тис. українців, станом на 11:00 17 березня міжнародні аеропорти України взяли 22 міжнародних рейси з українцями, планується прибуття ще 25 до кінця дня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Протягом дня рейси приймають Бориспіль, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Харків", - написав він.

Також він прикріпив посилання на актуальні дані щодо рейсів в Україну.

Згідно з ними, до 11 ранку було виконано 18 рейсів в міжнародний аеропорт "Бориспіль" і по 1 рейсу в Одесу, Львів, Харків і Дніпро авіакомпаніями МАУ, SkyUp, "Азур Ейр Україна" і Windrose.

Пасажири поверталися з Шарм-ель-Шейха, Хургади, Кишинева, Дубая, Баку, Єревана, Тбілісі, Каїра, Тель-Авіва, Стамбула.

Очікуються туристи з Торонто, Нью-Йорка, Бангкока, Шарм-ель-Шейха і Хургади.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Skyup має намір здійснити 20 рейсів з Єгипту в Україну 17 березня.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Більше новин про: Карантин в Україні Повернення українців

Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
Не встигаємо боятися, – чернівецькі журналісти про роботу під час карантину 15:23
Криклій пообіцяв, що "Укрпошта" буде доставляти ліки 14:55
Карантин в Україні можуть продовжити в залежності від епідситуації, - МОЗ 14:37
Українцям компенсують 50% зарплати в разі самоізоляції 14:33
Українських туристів з Єгипту евакуюють протягом трьох днів 14:29
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Exitpoll ППІ: У виборчому окрузі 179 із семикратним відривом перемагає Юлія Світлична 20:51
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok