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17 марта 2020, вторник, 11:12 222
Медицина 2020-03-17T11:30:02+02:00
Українські Новини
До конца недели в Украину привезут 10 млн тестов на коронавирус

До конца недели в Украину привезут 10 млн тестов на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, тесты на коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что до 23 марта ожидается поступление 10 млн экспресс-тестов на коронавирус, которые украинцы пока не могут купить в аптеках.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"До конца этой недели мы завезем 10 млн быстрых тестов", - сказал Шмыгаль.

По его словам, точность таких тестов составляет более 99%.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарных врач Виктор Ляшко отметил, что в Украине насчитывается 12 тыс. мест в инфекционных отделениях.

При этом рассматривается вариант перепрофилирования других больниц под прием инфекционных больных.

"Если будет увеличение количества больных, этих мест будет мало", - подчеркнул Ляшко.

По его словам, по состоянию на текущий момент в Украине насчитывается 3,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщали Українськi Новини, Китай поставит миллион быстрых тестов для проверки коронавируса.

Также с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 17 марта Украина закроет заведения питания, развлечений и услуг и запретит работу метро, а также пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Ранее импортер медтехники в Украине рассказал, что оптовая цена тестов на коронавирус составляет 300 гривен.

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