підписатися на розсилку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 березня 2020, вівторок, 12:39 38
Суспільство 2020-03-17T15:00:04+02:00
Українські Новини
JoinUp почав евакуацію українських туристів з Єгипту

JoinUp почав евакуацію українських туристів з Єгипту

Анна Рудык
Коронавірус, Евакуація українців, Карантин в Україні, евакуація українців з Єгипту
Перші рейси з Єгипту вже в Україні
Перші рейси з Єгипту вже в Україні

В той час, як Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні туристичний оператор компанія JoinUp почав евакуацію своїх українських туристів з Єгипту 17 березня.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"План евакуації погоджується, і вже цього тижня - 17 березня, ми починаємо повертати додому всіх вас - 12 452 туристів Join UP, які перебувають у Єгипті. Деталі про повернення ви отримаєте від ваших готельних гідів. За нашими попередніми розрахунками, на повернення всіх піде 3-4 дні", - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, в аеропорту прибуття співробітники аеропорту спільно з представниками МОЗ будуть проводити огляд пасажирів у відповідності з затвердженими інструкціями.

Перші рейси з Хургади і Шарм-Ель-Шейха вже прибули до Борисполя.

Рейси з Хургади і Шарм-Ель-ШейхаРейси з Хургади і Шарм-Ель-Шейха

Температурний скринінг пасажирів рейсу JoinUp з ЄгиптуТемпературний скринінг пасажирів рейсу JoinUp з Єгипту

Українці, що повернулися з Єгипту, очікують свій багаж в БорисполіУкраїнці, що повернулися з Єгипту, очікують свій багаж в Борисполі

Як повідомляли Українські Новини, з круїзного лайнера Grand Princess, який був ізольований біля берегів Каліфорнії у зв'язку з коронавірусною епідемією, вдалося вивезти 46 українців, які приземлилися в аеропорту "Бориспіль".

Також у Кабміні оприлюднили повний список обмежень на карантин.

Більше новин про: Коронавірус Евакуація українців Карантин в Україні евакуація українців з Єгипту

Київська підземка не працюватиме з 23 години через карантин
Зеленський призначив генпрокурором Венедіктову
Новини
Не встигаємо боятися, – чернівецькі журналісти про роботу під час карантину 15:23
Криклій пообіцяв, що "Укрпошта" буде доставляти ліки 14:55
Карантин в Україні можуть продовжити в залежності від епідситуації, - МОЗ 14:37
Українцям компенсують 50% зарплати в разі самоізоляції 14:33
Українських туристів з Єгипту евакуюють протягом трьох днів 14:29
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Через пандемію коронавірусу в США почали масово скуповувати вогнепальну зброю 10:48
Exitpoll ППІ: У виборчому окрузі 179 із семикратним відривом перемагає Юлія Світлична 20:51
Коронавірус. Фото: freepik
Від коронавірусу загинули понад 6,5 тис. осіб. Дані на 16 березня 08:40 Карта
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
більше новин
Тернопіль з вівторка закриє всі заклади, крім продуктових магазинів і аптек 10:52
Мерія Києва закриває торгові центри, спортклуби та ресторани - працюватимуть лише аптеки та продуктові 12:18
Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба 13:45
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
більше новин
Українські аеропорти сьогодні прийняли 22 міжнародні рейси з українцями, планується - ще 25
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok