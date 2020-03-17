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17 марта 2020, вторник, 10:01 3365
Общество 2020-03-17T10:01:42+02:00
Українські Новини
Украинцы теперь смогут уходить в отпуск за "свой счет" во время карантина

Украинцы теперь смогут уходить в отпуск за "свой счет" во время карантина

Ольга Фандорина
Отпуск, сотрудники, работники, карантин в Украине, Неоплачиваемый отпуск

Верховная Рада разрешила сотрудникам компаний, предприятий, учреждений уходить в отпуск без сохранения заработной платы на период введения карантина.

За принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" за основу проголосовало 336 депутатов, в целом - 344 при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом разрешается в случае введения карантина срок нахождения в отпуске без сохранения заработной платы не включать в общий срок, установленный в количестве 15 дней.

Согласно существующему законодательству, по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, обусловленный соглашением между работником и собственником или уполномоченным им органом, но не более 15 календарных дней в году.

Авторами законопроекта выступили глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа"), депутаты Рады Виктория Сюмар ("Европейская солидарность"), Наталья Королевская ("Оппозиционная платформа – За життя"), Лариса Билозир (депутатская группа "За будущее"), Сергей Вельможный (депутатская группа "Довіра"), Артем Дубнов, Максим Перебейнос ("Слуга народа"), первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") и депутат от "Батьківщины" Валерий Дубиль.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

А Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Также Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

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