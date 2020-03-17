Рада отменила пленарные заседания из-за карантина

Верховная Рада отменила пленарные заседания до 3 апреля из-за карантина по всей Украине.

За принятие проектов постановления №3218 проголосовали 358 депутатов при минимально необходимых 226, за проест постановления №3224 - 359 депутатов, передают Українськi Новини.

В частности, парламент отметил пленарные заседания 17-20 марта и с 31 марта по 3 апреля.

Вместо этого депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Данные меры могут быть продлены в связи с продлением карантина Кабинетом Министром.

Также переносятся парламентские слушания, назначенные в указанный период.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

А Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Также Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина.