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17 марта 2020, вторник, 09:40 367
Верховная Рада и партии 2020-03-17T09:49:27+02:00
Українські Новини
Рада отменила пленарные заседания из-за карантина

Рада отменила пленарные заседания из-за карантина

Анна Рудык
Верховна Рада, коронавирус в Украине, карантин в Киеве, карантин в Украине
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада отменила пленарные заседания до 3 апреля из-за карантина по всей Украине.

За принятие проектов постановления №3218 проголосовали 358 депутатов при минимально необходимых 226, за проест постановления №3224 - 359 депутатов, передают Українськi Новини.

В частности, парламент отметил пленарные заседания 17-20 марта и с 31 марта по 3 апреля.

Вместо этого депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Данные меры могут быть продлены в связи с продлением карантина Кабинетом Министром.

Также переносятся парламентские слушания, назначенные в указанный период.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада отнесла юридический факт введения Кабинетом Министров карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

А Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Также Верховная Рада ввела штраф до 170 тыс. гривен за нарушение правил карантина.

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