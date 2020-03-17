Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня

В той час, як в Україні Кабмін заборонив пасажирські перевезення та роботу метрополітену, по всьому світу кількість заражень коронавірусом досягла 179 334 випадків. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, за добу коронавірусом заразилися 11 942 людини, всього 179 334. Померли 7 121 особа (618 за добу).

У Китаї кількість заражень збільшилася незначно - 21 випадок за добу (всього 80 881), загинули 3 226 осіб.

В Італії 27 980 випадків зараження (3 233 за добу) і 2 157 загиблих (348 за добу).

Також в десятку країн з найбільшою кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу також потрапили інші європейські країни:

Іспанія (9 942 випадку),

Франція (6 633),

Німеччина (6 012),

Швейцарія (1 680),

Великобританія (1 543).

Карта поширення коронавірусу онлайн:

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на коронавірус захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції. А 16 березня увечері у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.

Також Рада відкрила засідання щодо ситуації з коронавірусом. Частина депутатів у масках.