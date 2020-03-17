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  • Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня
17 березня 2020, вівторок, 09:00 4
Світ 2020-03-17T09:25:12+02:00
Українські Новини
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня

Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії, Коронавірус в Ірані
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні Кабмін заборонив пасажирські перевезення та роботу метрополітену, по всьому світу кількість заражень коронавірусом досягла 179 334 випадків. Про це свідчать дані South China Morning Post.

Так, згідно з даними, за добу коронавірусом заразилися 11 942 людини, всього 179 334. Померли 7 121 особа (618 за добу).

У Китаї кількість заражень збільшилася незначно - 21 випадок за добу (всього 80 881), загинули 3 226 осіб.

В Італії 27 980 випадків зараження (3 233 за добу) і 2 157 загиблих (348 за добу).

Також в десятку країн з найбільшою кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу також потрапили інші європейські країни:

  • Іспанія (9 942 випадку),
  • Франція (6 633),
  • Німеччина (6 012),
  • Швейцарія (1 680),
  • Великобританія (1 543).

Карта поширення коронавірусу онлайн:

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на коронавірус захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції. А 16 березня увечері у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.

Також Рада відкрила засідання щодо ситуації з коронавірусом. Частина депутатів у масках.

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