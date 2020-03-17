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  • В начале 2020 положительное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $154 мл
17 марта 2020, вторник, 08:22 50
Экономика 2020-03-17T08:22:02+02:00
Українські Новини
В начале 2020 положительное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $154 мл

В начале 2020 положительное сальдо внешней торговли товарами улучшилось на $154 мл

Ольга Фандорина
Статистика, Сальдо внешней торговли, экспорт товаров, импорт товаров
ВВП, инфляция, экономика, финансы, сальдо. Фото: pixabay.com
ВВП, инфляция, экономика, финансы, сальдо. Фото: pixabay.com

В январе 2020 года экспорт товаров превысил импорт на 138,1 млн долларов.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В течение января положительное сальдо торговли товарами улучшилось на 154 млн долларов по сравнению с январем 2019 года (январь 2019 года отрицательное сальдо составило 15,9 млн долларов).

Экспорт товаров в январе 2020 года составил 4 156,7 млн долларов, при этом он увеличился на 2,3% по сравнению с январем 2019 года.

Импорт товаров в январе 2020 года составил 4 018,6 млн долларов, сократившись на 1,4%.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году импорт товаров превысил экспорт на 10 723,4 млн долларов.

В 2018 году импорт товаров превысил экспорт на 9 801,1 млн долларов.

В течение 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 3 458,6 млн долларов по сравнению с 2017 годом (2017 год отрицательное сальдо составило 6 342,5 млн долларов).

Также доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7%. В 2019 году госбюджет недополучил 35 млрд гривен доходов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает рост валового внутреннего продукта в 2019 году в 3,3%.

НБУ утилизировал почти 24% банкнот от общего количества в обращении в 2019.

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