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16 марта 2020, понедельник, 23:49 464
Силовые структуры 2020-03-17T00:15:15+02:00
Українські Новини
Зеленский намерен предложить Раде назначить генпрокурором Венедиктову, — депутат Качура

Зеленский намерен предложить Раде назначить генпрокурором Венедиктову, — депутат Качура

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Генпрокурор, Назначения, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Президент Владимир Зеленский намерен предложить Веховной Раде назначить временно исполняющую обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирину Венедиктову на должность генерального прокурора.  Ее могут назначить на заседании Рады 17 марта.

Об этом журналистам сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передают Українськi Новини.

"Я могу тут вам открыть секрет, который не является секретом. Может быть уже госпожа Венедиктова будет внесена представлением Президента на должность генерального прокурора", — сказал он.

Об этом Качура заявил по итогам собрания "Слуги народа" в Офисе Президента.

Как сообзали Українські Новини, Генпрокурор Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе на должности в Верховной Раде во время внеочередного заседания, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель гепрокурора Виктор Чумак после того, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

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