В Раде предложили передать Кабмину контроль за ценами на лекарства

Об этом говорится в проекте постановления №3219, зарегистрированном в Раде 16 марта, передают Українськi Новини.

Согласно ему, депутаты предлагают Раде установить контроль со стороны Кабмина за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Данные меры предлагается ввести как меры временного характера.

Инициаторами законопроекта являются депутаты партии "Слуга Народа" Михаил Радуцкий, Максим Перебыйнис и Артем Дубнов, член депутатской группы "Довіра" Сергей Вельможный, член группы "За будущее" Лариса Билозир, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская, член партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, заместитель главы партии "Голос" Ярослав Железняк и член партии "Батьківщина" Валерий Дубиль.

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