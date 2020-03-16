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16 марта 2020, понедельник, 22:16 144
Верховная Рада и партии 2020-03-16T22:18:10+02:00
Українські Новини
В Раде предложили передать Кабмину контроль за ценами на лекарства

В Раде предложили передать Кабмину контроль за ценами на лекарства

Таня Войтюк
Кабмин, Карантин, Рада, Коронавирус, Препараты, цены на лекарства
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Помимо того, что препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз, 9 народных депутатов предлагают Верховной Раде установить за Кабинетом Министров контроль над ценами на лекарственные средства и социально значимые товары.

Об этом говорится в проекте постановления №3219, зарегистрированном в Раде 16 марта, передают Українськi Новини.

Согласно ему, депутаты предлагают Раде установить контроль со стороны Кабмина за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Данные меры предлагается ввести как меры временного характера.

Инициаторами законопроекта являются депутаты партии "Слуга Народа" Михаил Радуцкий, Максим Перебыйнис и Артем Дубнов, член депутатской группы "Довіра" Сергей Вельможный, член группы "За будущее" Лариса Билозир, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская, член партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, заместитель главы партии "Голос" Ярослав Железняк и член партии "Батьківщина" Валерий Дубиль.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская власть рекомендует пассажирским перевозчикам ограничить перевозки граждан в/из столицы из-за карантина, но не планирует закрывать въезд и выезд из города в то время, как мэрия Киева закрывает торговые центры, спортклубы и рестораны

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