подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 марта 2020, понедельник, 17:30 12
Lifestyle 2020-03-16T17:30:01+02:00
Українські Новини
Как приготовить винегрет по классическому рецепту

Как приготовить винегрет по классическому рецепту

Елена Новикова
Рецепт, Великий пост, постный рецепт, Винегрет
Винегрет. Фото: kitchen.727go.com
Винегрет. Фото: kitchen.727go.com

В самом разгаре Великий пост, в течение которого на верующих людей накладываются строгие запреты. Они касаются и еды. Но даже в пост можно питаться полноценно и вкусно. Например, можно приготовить салат "Винегрет". О том, как приготовить классический вариант этого салата и чем можно разнообразить винегрет, расскажут Українські Новини.

Ингридиенты:

  • картофель – 4 шт
  • свекла – 1 шт
  • морковь 4-5 шт
  • огурцы солёные 2-3 шт
  • лук репчатый 1 шт
  • растительное масло и соль по вкусу

Способ приготовления:

Необходимо отварить и очистить картофель, свеклу и морквовь. Затем нужно нарезать все, кроме лука, кубиками. Репчатый лук нарежьте полукольцами. Подготовленные овощи соединяют, добавляют соль, растительное масло, перемешивают.

По желанию можно добавить:

  • капуста квашеная – 100 г
  • фасоль вареная – 1 стакан
  • зеленый консервированный горошек – 1 стакан

В винегрет можно добавить зеленый консервированный горошек. Некоторые хозяйки предпочитают зеленый горошек заменить отварной фасолью, а также добавить квашеную капусту.

Ранее Українські Новини рассказывали о том, как приготовить вкусное овощное рагу, пасту Амосова из сухофруктов и орехов и витаминные овощные ролы.

Больше новостей о: Рецепт Великий пост постный рецепт Винегрет

Туроператоры должны вернуть отдыхавших граждан в Украину, - Кулеба
Зеленский создал совет по противодействию распространению коронавируса
Новости
Зеленский настаивает на закрытии метрополитена с 18 марта 17:40
Нардеп Холодов подал пример, купив для Черновцов аппарат вентиляции легких 17:37
Сегодня Кабмин проведет заседание, - Зеленский 17:35
Винница закрывает ТРЦ и общепиты. Город уходит на карантин 17:30
Коронавирусом нельзя заразиться через пищевые продукты 17:23
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
Харьков пока не будет закрывать кафе, бары и рестораны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok