Как приготовить винегрет по классическому рецепту

В самом разгаре Великий пост, в течение которого на верующих людей накладываются строгие запреты. Они касаются и еды. Но даже в пост можно питаться полноценно и вкусно. Например, можно приготовить салат "Винегрет". О том, как приготовить классический вариант этого салата и чем можно разнообразить винегрет, расскажут Українські Новини.

Ингридиенты:

картофель – 4 шт

свекла – 1 шт

морковь 4-5 шт

огурцы солёные 2-3 шт

лук репчатый 1 шт

растительное масло и соль по вкусу

Способ приготовления:

Необходимо отварить и очистить картофель, свеклу и морквовь. Затем нужно нарезать все, кроме лука, кубиками. Репчатый лук нарежьте полукольцами. Подготовленные овощи соединяют, добавляют соль, растительное масло, перемешивают.

По желанию можно добавить:

капуста квашеная – 100 г

фасоль вареная – 1 стакан

зеленый консервированный горошек – 1 стакан

В винегрет можно добавить зеленый консервированный горошек. Некоторые хозяйки предпочитают зеленый горошек заменить отварной фасолью, а также добавить квашеную капусту.

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