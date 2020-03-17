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17 марта 2020, вторник, 05:50 37 Инфографика
Жизнь 2020-03-17T05:50:01+02:00
Українські Новини
Придет аномальное тепло, а потом ударит непогода: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Придет аномальное тепло, а потом ударит непогода: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, Наталка Диденко
Мокрый снег. Фото: bagnet.org
Мокрый снег. Фото: bagnet.org

После того, как в Украину на выходных пришло резкое похолодание, в середине недели градусы повысятся почти до рекордных как для марта. Однако потепление не будет долгим и скоро придет негопогода с резким похолоданием и даже снегопадами.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, уже во вторник в Украине начнется потепление, температура воздуха составит в течение дня + 5 + 9 градусов, а на Западе даже + 7 + 12 градусов.

А пик потепления придется на четверг-пятницу, до + 12 + 17 градусов.

В среду, 17 марта, в большинстве областей будет преобладать сухая погода, разве что на Западе и Севере атмосферный фронт обусловит небольшой дождь.

Ветер будет западным.

По словам Диденко, в Киеве во вторник есть вероятность небольшого дождя.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться около +7 градусов.

"Затем тепло рванет и уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха. Пик ожидается в четверг, до +15, +16 градусов", - написала синоптик.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

В воскресенье, 22 марта, погода существенно усложнится - придет похолодание и мокрый снег.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий прогноз на 80 лет

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