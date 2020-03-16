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16 марта 2020, понедельник, 14:01 222
Политика 2020-03-16T14:02:02+02:00
Українські Новини
Мининфраструктуры формирует перечень рейсов для возвращения украинцев из-за границы

Мининфраструктуры формирует перечень рейсов для возвращения украинцев из-за границы

Анна Рудык
Мининфраструктуры, Эвакуация украинцев, карантин в Украине, Эвакуация украинцев из Италии
Министерство инфраструктуры Украины. Фото: mtu.gov.ua
Министерство инфраструктуры Украины. Фото: mtu.gov.ua

В то время, как украинцы "застряли" в аэропортах Европы, Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов для возвращения граждан Украины домой из-за границы после 17 марта.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Сейчас Министерство инфраструктуры формирует перечень чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта", - сказано в нем.

Более детально о плане действий МИДа по помощи украинцам, которые будут находиться за рубежом, после прекращения 17 марта регулярного международного пассажирского сообщения проинформирует министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в понедельник.

Как сообщали Українськi Новини, у вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили, всего на борту находилось 123 человека, из которых 98 человек из автобусов, которые застряли на границе Италии и Словении, и 25 человек, проявивших желание вернуться в Украину по предложению Министерства иностранных дел Украины. 

Тем временем часть европейских авиакомпаний уже в воскресенье отменили рейсы в украинские аэропорты, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.

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