Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства

Печерский районный суд Киева отказал бывшему Президенту Виктору Януковичу в удовлетворении иска к бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также опровержении недостоверной информации.

Об этом говорится решении суда, опубликованном пресс-секретарем Луценко Ларисой Сарган в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Данное решение суд принял 13 марта.

Отмечается, что апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 30 дней со дня его провозглашения в Киевский апелляционный суд через Печерский райсуд.

Решение суда, опубликованное Сарган

Как сообщали Українськi Новини, тем временем суд вызывает Януковича на заседание 23 марта.

Кроме того, совет ЕС решил продлить санкции для 10 украинцев из окружения Януковича.

Ранее послы Евросоюза решили снять санкции с Азарова и Ставицкого.