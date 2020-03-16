НБУ продав у ході аукціону $130 млн при попиті $260 млн

В той час, як НБУ не вдається стримати девальвацію, Національний банк продав 130,5 млн доларів в ході аукціону в понеділок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні на міжбанківському валютному ринку Національний банк провів аукціон з продажу іноземної валюти. При оголошеному обсязі аукціону в 200 млн доларів загальний обсяг заявок з боку учасників ринку становив 258,9 млн доларів, з яких були задоволені заявки на 130,5 млн доларів. Середньозважений курс за результатами аукціону склав 26,54 грн за долар США", - йдеться в ньому.

Національний банк відзначає, що має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, викликаних нервовими настроями через поширення коронавіруса.

"Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 25 млрд доларів, тому ми готові при необхідності і надалі проводити інтервенції з продажу валюти", - зазначили в НБУ.

Ситуація на валютному ринку завжди залишається динамічною, і як регулятор сподівається, вона може швидко змінюватися.

"Наприклад, у минулому році гривня також кілька разів опинялася під тиском, пов'язаним, зокрема, з активним політичним циклом в Україні. Втім, інтервенції НБУ дозволяли згладжувати коливання, а потім тренд розвертався і Національний банк отримував можливість викуповувати валюти. Минулого року чиста купівля валюти НБУ склала майже 8 млрд доларів", - підсумували в Нацбанку.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ 10-13 березня в ході інтервенцій на міжбанку продав 981,6 млн доларів для стримування девальвації гривні.

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