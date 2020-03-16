Українці мають самостійно повертатися з Єгипту, - Держприкордонслужба

Перший заступник голови Державної прикордонної служби Володимир Никифоренко заявляє, що що відпочивають в Єгипті українці повинні самостійно планувати своє повернення в Україну.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Громадяни з відпочинку, в тому числі з Єгипту, повинні самостійно планувати своє повернення. Ми їх запрошуємо", - сказав він.

Никифоренко зазначив, що уряд попереджав перевізників про припинення авіасполучення з іншими країнами, тому українці тепер самі повинні вирішити, як вони будуть повертатися.

Як повідомляли Українські Новини, українських туристів в Єгипті, які відпочивали на курортах Єгипту Шарм-ель-Шейх і Хургада в готелі Reef Oasis Beach Resort 5 і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5, відправили на карантин.

Раніше повідомлялося, що туристичний оператор компанія Join Up має намір повернути своїх українських туристів з Єгипту наступного тижня (16-22 березня) за погодженням з Кабінетом Міністрів.

Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані.

Також українцям, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, дозволили проїхати додому.