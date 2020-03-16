За сутки в Украину вернулись 85 тыс. человек

В то время, как в Украине зафиксировали два новых случая коронавируса, за последние сутки в Украину вернулись 85 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"В течение последних суток пограничники оформили в пунктах пропуска на государственной границе более 140 тыс. человек, в в том числе на въезд проследовало 85 тыс. человек, на выезд из Украины - 58 тыс. граждан", - говорится в нем.

Кроме этого, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения Объединенных сил (ООС) в обоих направлениях пропущено около 55 тыс. человек, на административной границе с Крымом - 4,7 тыс. граждан.

Также за прошедшие сутки, 15 марта, пограничники провели температурный скрининг почти 120 000 человек.

Отмечается, что с сегодняшнего дня действует ограничение на въезд иностранцев на территорию Украины, в связи с чем уже около 50 человек были не допущены на въезд.

Как сообщали Українськi Новини, Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Также украинцы "застряли" в аэропортах Европы: рейсы в Украину по ошибке отменили на сутки раньше.