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16 марта 2020, понедельник, 10:17 1362
Финансы 2020-03-16T10:17:57+02:00
Українські Новини
ЕБРР выделит €1 млрд странам с развивающейся экономикой для борьбы с последствиями коронавируса

ЕБРР выделит €1 млрд странам с развивающейся экономикой для борьбы с последствиями коронавируса

Елизавета Кесельман
Коронавирус, ЕББР, выделение средств, Борьба с коронавирусом
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Фото: censor.net.ua
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Фото: censor.net.ua

После того, как международный валютный фонд выделил $50 млрд странам, пострадавшим от коронавируса, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обнародовал чрезвычайный "Пакет солидарности" на сумму 1 млрд евро, который поможет компаниям во всех регионах справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

Это первоначальный ответ на кризис, и банк готов сделать больше, если это будет необходимо.

Предложения были одобрены акционерами банка, который инвестирует в поддержку развития, особенно частного сектора в 38 странах с развивающейся экономикой.

В рамках чрезвычайной программы ЕБРР создаст "основу устойчивости", чтобы обеспечить финансирование для существующих клиентов ЕБРР с сильными основами бизнеса, испытывающими временные кредитные трудности.

Комментируя реакцию ЕБРР на глобальный кризис в области здравоохранения, президент ЕБРР Сума Чакрабарти сказал, что пандемия COVID-19 и ее экономические последствия представляют беспрецедентную проблему для ЕБРР и стран, в которых он представлен.

Запланированные меры будут включать расширение финансирования торговли и предоставление краткосрочного финансирования на срок до двух лет через финансовые учреждения, особенно в поддержку малых и средних предприятий.

Банк будет стремиться предоставить краткосрочные оборотные средства на срок до двух лет для других корпораций и разработчиков энергии, а также на реструктуризацию баланса и поддержку краткосрочной ликвидности для муниципальных, энергетических и инфраструктурных клиентов.

ЕБРР внимательно следит за заявлениями своих основных акционеров и координирует свои действия с другими многосторонними банками развития с целью обмена идеями и извлечения уроков из предыдущего опыта.

Как сообщали Українські Новини, S&P Global Ratings отмечает, что эпидемия коронавируса является важным риском как напрямую для экономики Украины, так и с учетом ее влияния на спрос и уровень цен на ключевые сырьевые товары, которые экспортирует Украина.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

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