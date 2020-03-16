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16 березня 2020, понеділок, 11:11 27
Медицина 2020-03-16T12:30:02+02:00
Українські Новини
Скільки коштують тести на коронавірус і чому їх не варто робити "про всяк випадок"

Скільки коштують тести на коронавірус і чому їх не варто робити "про всяк випадок"

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, тести на коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Купувати тести на коронавірус для перевірки вдома не варто, оскільки зараз у них потребують інфекційні відділення лікарень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник мережі магазинів "Медтехніка+" Олексій Давиденко і пояснив, чому не має сенсу самому купувати тести.

"Так, в інфекційних лікарнях тестів поки ще дуже мало, але вони вже є в кожній області і скоро будуть в достатку. Якщо у вас будуть симптоми і підозра, повірте для вас знайдуть тест ... Купуючи тест додому - ви забираєте цей тест у когось хто його вже дуже потребує", - написав Давиденко.

Також він розповів, що люди приходять у приватні клініки перевіритися на коронавірус, навіть не маючи його симптомів.

"Все що не купите ви від страху і паніки - надійде в інфекційні відділення. Саме туди, де їм і належить бути. Товариш, власник приватної клініки, щоб зняти напругу в інфекційних відділеннях, закупив у свою приватну клініку пару сотень тестів на коронавірус. Вони закінчилися за два дні. Люди дізнавшись, що в приватній клініці з'явилася послуга тесту на коронавірус просто так прийшли, щоб його пройти ... У більшості тих, хто прийшли на тест, навіть симптомів застуди не було", - зазначив він.

Крім того, Давиденко закликав не купувати тести з рук і про запас, не робити їх від цікавості або страху.

"Вони вам вдома не потрібні. Вони потрібні в лабораторіях та інфекційних відділеннях. Не робіть тести просто з цікавості, страху, паніки і нічого робити. Це не розвага і не іграшка. Не створюйте паніки. У країні вже є кілька тисяч тестів і ще десятки тисяч тестів зараз по дорозі в Україну", - закликав Давиденко.

Також імпортер розповів про вартість тесту на коронавірус.

"Ціна тіста в опті 300 гривень + вартість послуги лабораторії", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Київ замовив ще 100 тис. експрес-тестів на коронавірус: де можна безкоштовно перевіритися.

Раніше в Україні було зафіксовано смерть після ускладнень, які викликав коронавірус.

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