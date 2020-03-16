Украинским туристам в Египте отключают связь, чтоб не разводили панику, — очевидец

Украинские туристы, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, а потом были закрыты на карантин, остались без мобильной связи.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook украинская туристка Антонина Маровди.

"Чтобы туристы не разводили панику на целый день отключают связь! Ни один мобильный оператор не работает. Без связи ходят даже местные. Поэтому, если вы не можете дозвониться своим родным, не волнуйтесь, вечером они должны выйти на связь! Хотя вернуться завтра не смогут", — написала она на своей странице в Facebook.

По словам туристки, в Египет все еще продолжают прибывать отдыхающие. Туроператоры продолжают убеждать людей, что они смогут вернуться после 17-го марта, хотя никто не может дать таких гарантий.

По словам Мавроди, в одном из отелей с подозрением на коронавирус госпитализировали двоих людей. Их отвезли в больницу на границе с Израилем. Сама больница находится не на карантине.

Как сообщали Українські новини, украинских туристов, которые отдыхали на египетских курортах в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде, закрыли на карантин, при этом отели продолжают заселять новоприбывающих, чтобы не терять деньги.

Тем временем из-за коронавируса туры из Украины подешевели.