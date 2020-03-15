підписатися на розсилку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
15 березня 2020, неділя, 22:20 5
Транспорт 2020-03-16T00:36:49+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" готується призупинити міжнародне пасажирське ж/д повідомлення у ніч на 17 березня

"Укрзалізниця" готується призупинити міжнародне пасажирське ж/д повідомлення у ніч на 17 березня

Кира Молчанова
Карантин, Укрзалізниця, квитки, Коронавірус, коронавірус в Україні
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Євген Кравцов

Через закриття кордонів і введення карантину, в ніч з 16 на 17 березня "Укрзалізниця" збирається призупинити міжнародне залізничне пасажирське сполучення.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

"В ніч з 16 на 17 березня 2020 року "Укрзалізниця" повністю припиняє міжнародне пасажирське залізничне сполучення. Ряд міжнародних поїздів здійснить останні рейси сьогодні", — вказується в повідомленні.

У повідомленні говориться, що пасажирам зможуть повернути повну вартість квитків на скасовані потяги і не взяти додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу або повернути через інтернет придбані онлайн проїзні документи.

"На поїзди, яким буде обмежений маршрут, повну вартість квитка можна повернути в разі, якщо була скасована зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ", — йдеться в повідомленні.

Крім того, поїзд "Чотирьох столиць" не відправиться в рейс 16 березня у зв'язку з карантином в Литві та Латвії.

Щоб тримати пасажирів в курсі, "Укрзалізниця" створила Телеграм-канал UzInfo.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в "Укрзалізниці" пообіцяли, що відправлення пасажирських поїздів буде здійснюватися за розкладом.

Через те, що Польща закриває кордони і вводить заборони по всій країні, в ніч з 14 на 15 березня призупинилося пасажирське залізничне сполучення з цією країною.

Більше новин про: Карантин Укрзалізниця квитки Коронавірус коронавірус в Україні

Львів з понеділка закриває всі магазини, окрім продуктових, аптек і заправок через коронавірус, — Садовий
МОЗ закликав закрити все, окрім аптек та магазинів
Новини
Українським туристам в Єгипті відключають зв'язок, щоб не розводили паніку, — очевидець 00:17
РАГСи перестали приймати заяви на весілля — можна оформити лише народження або смерть 23:57
Ще одна евакуація: з Греції не може повернутися українська спортивна збірна 23:48
Літак. Фото: Офіс Президента
У "Бориспіль" прилетів літак з евакуйованими з Італії українцями 23:23
Львів з понеділка закриває всі магазини, окрім продуктових, аптек і заправок через коронавірус, — Садовий 22:54
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
Росія закрила залізничне сполучення з Україною та Молдовою 11:12
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
більше новин
Тест на коронавірус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривень за перевірку на коронавірус - в приватні клініки Києва завезли експрес-тести 11:47
Тисячі українських туристів застрягли в Єгипті - їх зворотні квитки скасовані 00:08
За добу в Італії на коронавірус захворіли понад 5 тисяч. Дані на 14 березня 08:22 Інфографіка
17 березня Україна закриє кордони. Як українцям повернутися з-за кордону 15:32 Доповнено
Коронавірусом в світі захворіли понад 156 тисяч людей. Дані на 15 березня 09:12 Інфографіка
більше новин
У "Бориспіль" прилетів літак з евакуйованими з Італії українцями
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok