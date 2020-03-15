"Укрзалізниця" готується призупинити міжнародне пасажирське ж/д повідомлення у ніч на 17 березня

Через закриття кордонів і введення карантину, в ніч з 16 на 17 березня "Укрзалізниця" збирається призупинити міжнародне залізничне пасажирське сполучення.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

"В ніч з 16 на 17 березня 2020 року "Укрзалізниця" повністю припиняє міжнародне пасажирське залізничне сполучення. Ряд міжнародних поїздів здійснить останні рейси сьогодні", — вказується в повідомленні.

У повідомленні говориться, що пасажирам зможуть повернути повну вартість квитків на скасовані потяги і не взяти додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу або повернути через інтернет придбані онлайн проїзні документи.

"На поїзди, яким буде обмежений маршрут, повну вартість квитка можна повернути в разі, якщо була скасована зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ", — йдеться в повідомленні.

Крім того, поїзд "Чотирьох столиць" не відправиться в рейс 16 березня у зв'язку з карантином в Литві та Латвії.

Щоб тримати пасажирів в курсі, "Укрзалізниця" створила Телеграм-канал UzInfo.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в "Укрзалізниці" пообіцяли, що відправлення пасажирських поїздів буде здійснюватися за розкладом.

Через те, що Польща закриває кордони і вводить заборони по всій країні, в ніч з 14 на 15 березня призупинилося пасажирське залізничне сполучення з цією країною.