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15 марта 2020, воскресенье, 14:46 532
Транспорт 2020-03-15T14:47:44+02:00
Українські Новини
Россия и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной

Россия и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной

Таня Войтюк
Россия, Беларусь, Коронавирус, закрытие границы, ж/д сообщение, Закрытие границ
Поезд. Фото: tutu.uа
Поезд. Фото: tutu.uа

Помимо того, что со вторника, 17 марта, компания "Российские железные дороги" прекращает сообщение с Молдавией и Украиной, Беларусь и Россия также приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной.

Об этом говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" и "Белорусской железной дороги", передают Українські Новини.

Указывается, что такое решение принято в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19.

На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов: №32/31 "Киев - Рига", а также прицепных вагонов "Минск - Рига"; №53/54 "Киев - Харьков- Санкт-Петербург; №86/85 "Минск - Киев", №94/93 "Минск - Одесса"; №100/99 "Минск - Запорожье".

Также отменяются и временно курсировать не будут : поезд №31/32 "Киев - Рига" с 17 марта; поезд №54 / 53 "Киев / Харьков-Санкт-Петербург"с 15-16 марта; поезд №86/85 "Минск-Киев" с 15-16 марта; поезд №94/93 "Минск-Одесса" с 17-18 марта; поезд №100/99 "Минск-Запорожье" с 16-18 марта.

Как отметили в компаниях, неиспользованный проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов, а возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов.

Также возврат провозных платежей по электронным проездным документам будет осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

Ранее Українські Новини писали о полном списке закрытых пунктов перехода границы.

Также "Укрзализныця" временно отменяет пассажирские поезда в Польшу.

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