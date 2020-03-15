Россия и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной

Помимо того, что со вторника, 17 марта, компания "Российские железные дороги" прекращает сообщение с Молдавией и Украиной, Беларусь и Россия также приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной.

Об этом говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" и "Белорусской железной дороги", передают Українські Новини.

Указывается, что такое решение принято в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19.

На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов: №32/31 "Киев - Рига", а также прицепных вагонов "Минск - Рига"; №53/54 "Киев - Харьков- Санкт-Петербург; №86/85 "Минск - Киев", №94/93 "Минск - Одесса"; №100/99 "Минск - Запорожье".

Также отменяются и временно курсировать не будут : поезд №31/32 "Киев - Рига" с 17 марта; поезд №54 / 53 "Киев / Харьков-Санкт-Петербург"с 15-16 марта; поезд №86/85 "Минск-Киев" с 15-16 марта; поезд №94/93 "Минск-Одесса" с 17-18 марта; поезд №100/99 "Минск-Запорожье" с 16-18 марта.

Как отметили в компаниях, неиспользованный проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов, а возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов.

Также возврат провозных платежей по электронным проездным документам будет осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

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