Россия и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной

Помимо того, что со вторника, 17 марта, компания "Российские железные дороги" прекращает сообщение с Молдавией и Украиной, Беларусь и Россия также приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной. Об этом говорится в сообщении "Федеральной пассажирской компании" и "Белорусской железной дороги", передают Українські Новини. Указывается, что такое решение принято в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19. На основании этого факта временно приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов: №32\/31 "Киев - Рига", а также прицепных вагонов "Минск - Рига"; №53\/54 "Киев - Харьков- Санкт-Петербург; №86\/85 "Минск - Киев", №94\/93 "Минск - Одесса"; №100\/99 "Минск - Запорожье". Также отменяются и временно курсировать не будут : поезд №31\/32 "Киев - Рига" с 17 марта; поезд №54 \/ 53 "Киев \/ Харьков-Санкт-Петербург"с 15-16 марта; поезд №86\/85 "Минск-Киев" с 15-16 марта; поезд №94\/93 "Минск-Одесса" с 17-18 марта; поезд №100\/99 "Минск-Запорожье" с 16-18 марта. Как отметили в компаниях, неиспользованный проездные документы на отмененные поезда и прицепные вагоны можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов, а возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов. Также возврат провозных платежей по электронным проездным документам будет осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата проездных документов не ограничены. Ранее Українські Новини писали о полном списке закрытых пунктов перехода границы. Также "Укрзализныця" временно отменяет пассажирские поезда в Польшу.