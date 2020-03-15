В округе №179 Харьковской области проходят выборы депутата Рады: участки открылись вовремя

В воскресенье, 15 марта, в 8:00 в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области началось голосование на промежуточных выборах депутата Верховной Рады, во время которого будут приняты превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Продлится голосование до 20:00.

Выборы проходят в связи с назначением депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного в этом округе, председателем Харьковской областной государственной администрации.

Округ №179 включает в себя город Лозовая, а также Зачепиловский, Кегический, Красноградский, Лозовский и Сахновщинский районы Харьковской области.

Около 147 тыс. избирателей округа смогут проголосовать на 189 участках. Им предстоит выбрать депутата из 37 кандидатов. Избранным станет тот кандидат, который получит больше голосов избирателей по сравнению с другими.

Центральная избирательная комиссия должна установить результаты выборов до 30 марта включительно. Это будут последние выборы, которые пройдут по мажоритарной системе, поскольку 1 января вступил в силу Избирательный кодекс, который предусматривает проведение парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми списками.

Как сообщает полиция Харьковской области, избирательные участки начали свою работу вовремя.

"Для обеспечения охраны общественного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий привлечены 480 полицейских и 50 сотрудников Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении полиции.

Полиция также просит граждан соблюдать общественный порядок, закон и правила поведения на избирательных участках.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля Кабмин ввел в Украине карантин для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), запрещающий проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек.

Из-за этого ЦИК собрался на заседание и отметил, что Конститиция не разрешает ограничение права граждан избирать и быть избранным, а решение Кабмина о введении карантина содержит исключение – мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти. Для предотвращения распространения коронавируса во время выборов в округе №179 ЦИК призвал харьковские власти обеспечить участки для голосования дезинфицирующими и антисептическими средствами.