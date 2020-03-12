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12 марта 2020, четверг, 14:38 447
Выборы 2020-03-12T16:15:04+02:00
Українські Новини
ЦИК сегодня решит как проводить выборы в 179 округе во время карантина

ЦИК сегодня решит как проводить выборы в 179 округе во время карантина

Анна Рудык
Выборы, ЦИК, Карантин, Коронавирус, карантин в Украине
ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании в четверг рассмотрит вопрос мер по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19) во время проведения 15 марта промежуточных выборов депутата Верховной Рады в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область).

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦИКа, передают Українськi Новини.

"12 марта, ориентировочно в 16:00 состоится очередное заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предполагается рассмотрение вопросов, в частности о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 во время организации и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 в одномандатном избирательном округе №179", - сказано в нем.

Выборы состоятся 15 марта в связи с назначением депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного в этом округе, председателем Харьковской областной государственной администрации.

В выборах участвуют 37 кандидатов.

ЦИК должен установить результаты выборов до 30 марта включительно.

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Также сообщалось, почему не стоит паниковать и опустошать полки магазинов из-за карантина.

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