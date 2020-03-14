Кабмін поки не має наміру вводити обмеження пересування по Україні, - Криклій

В той час, як 17 березня Україна закриває кордони, Кабінет Міністрів поки не має наміру вводити обмеження пересування по Україні. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу в суботу за результатами засідання уряду, передають Українські Новини.

"Пропоную всім бути в такому позитивному, наскільки це можливо, звичайно, при даних обставинах, стані. Але точно ніяких обмежень усередині країни поки що ми не створюємо", - сказав він.

Він також зазначив, що обмеження на в'їзд і виїзд з країни не стосуються експортних та імпортних операцій, так як економіка також є важливою складовою в боротьбі з коронавірусом.

Міністр підкреслив, що громадський транспорт, потяги, літаки, а також залізничні вокзали дезінфікуються кожен день.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерне товариство "Укрзалізниця" призупиняє пасажирське залізничне сполучення з Польщею в ніч з 14 на 15 березня.

Раніше повідомлялося про те, що робити українцям, які перебувають за кордоном.