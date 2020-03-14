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14 марта 2020, суббота, 10:22 408
Европа 2020-03-14T10:23:41+02:00
Українські Новини
У новорождённого в Великобритании диагностировали коронавирус, - СМИ

У новорождённого в Великобритании диагностировали коронавирус, - СМИ

Надежда Комендантова
Новорожденный, Коронавирус, коронавирус в Европе, Коронавирус в Великобритании, коронавирус у детей
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как ученые в Китае выяснили, что коронавиурс может привести к бесплодию и проблемам в сексуальной жизни, в Великобритании коронавирусную инфекцию диагностировали у новорождённого ребенка.

Об этом сообщает telegram-канал КОРОНАВИРУС.ЭКСТРЕННО.

Сообащется, что его мать несколько дней назад попала в больницу, предупредив, что контактировала с человеком, больным пневмонией, но о положительных результатах теста на COVID-19 стало известно только после родов.

Канал сообщает, что в феврале был диагностирован первый случай коронавируса у новорождённого в Китае.

Ранее Українські Новини писали о том, действует ли коронавирус на детей и передается ли от беременных к детям. Что нужно знать родителям о COVID-19.

По состоянию на утро 14 марта в мире зарегистрировано 145 369 случаев заражения. Завершили лечение от коронавируса 71 689 человек. В то же время умерли с начала распространения вируса 5429 человек.

Тем временем, Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

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